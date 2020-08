Saudzēt klimatu spēj ikviens: pusaudži 'Lampā' varēs sarunāties par vides tematiem

4. septembrī Sarunu festivālā "Lampa" pirmo reizi tiks pieteikta jauna skatuve 8–14 gadus veciem bērniem "Save the Turtles", kas šogad digitālā formātā četros aizraujošos bezmaksas notikumos mudinās domāt par zaļu dzīvesveidu un katra jaunā cilvēka lomu dabas resursu saudzēšanā. Skatuves pasākumu galvenais uzdevums ir palīdzēt pusaudžu auditorijā iedzīvināt izpratni par ilgtspējību, zaļu dzīvesveidu un katra indivīda lomu un līdzdalību klimata pārmaiņu mazināšanā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lai dzīvotu videi draudzīgi, ne mazāk svarīga par atkritumu šķirošanu ir prasme gudri tērēt naudu, nepērkot lieku. Mēs aicinām pievienoties sarunām gan tos bērnus, kuri ikdienā cītīgi šķiro atkritumus, dodas iepirkties ar auduma maisiņu un, lai aizbrauktu ciemos pie draugiem, izvēlas velosipēdu, skrituļdēli vai skrejriteni, nevis taksometru vai automašīnu ar kādu no vecākiem pie stūres, gan tos, kuri par pasaules glābšanu iepriekš nav daudz prātojuši. Ilgtspējīga vides, valsts un visas sabiedrības attīstība ir iespējama tikai tad, ja ikviens sabiedrības loceklis saprot, ka tā ir ikkatra līdzatbildība un kopīgas sadarbības rezultāts," stāsta idejas iniciatore, "Swedbank" Ilgtspējas attīstības vadītāja Adriāna Kauliņa.

Savukārt "Lampas" direktore Ieva Morica uzsver: "Festivāla saturs ir domāts visām paaudzēm un interesēm, tāpēc liels prieks, ka šogad bērniem un jauniešiem varam piedāvāt vēl interesantāku un jaudīgāku programmu, aptverot vēl vairāk tēmu un vecuma grupu gan kopā ar vidusskolēniem veidotajā programmā "Īssavienojums", gan mazākajiem skolēniem domātajā "Save the Turtles"."

"Save the Turtles" virtuālo skatuvi, tāpat kā izglītības tēmai veltīto skatuvi piedāvā festivāla līdzrīkotājs "Swedbank", savukārt skatuves pasākumu rīkotāji ir dažādu jomu eksperti, kas, daloties savā pieredzē un zināšanās, vēlas aktualizēt vides un ilgtspējas tēmu pusaudžu auditorijā. Četros dažādos pasākumos viņi demonstrēs, kā nelieli ikdienas ieradumi ikvienam no mums palīdz līdzdarboties klimata saglabāšanā. Budžeta eksperti atklās, kāda ir finanšu plānošanas ietekme uz vidi un ilgtspēju. Pirmo reizi digitāli būs skatāma populārā izrāde "Plastmasas huligāni", kas interaktīvā un saistošā veidā parādīs plastmasas atkritumu pārstrādes iespējas ikdienā. Jomas speciālisti digitālas meistarklases formātā runās par to, kā gudri un dabiski rūpēties par savu skaistumu un higiēnu agrīnā vecumā. Savukārt par to, kāda ir influenceru atbildība par pašu pausto un kā influenceri var ietekmēt sabiedrībai un videi svarīgus procesus, runās klimatam draudzīga dzīvesveida entuziasts un iecienīts jūtūberis Edgars Feščenko. Plašāka informācija par "Save the Turtles" virtuālās skatuves norisēm atrodama šeit.

Jaunieši, kā sola rīkotāji, varēs ne tikai vērot pasākumus tiešsaistē "Swedbank Latvia" Youtube kanālā un "Facebook" lapā, bet arī aktīvi iesaistīties interaktīvās diskusijās, līdzdarboties digitālajā meistarklasē, paust savu viedokli un uzdot jautājumus. Skatuves nosaukums izvēlēts ar atsauci uz attiecīgās vecuma grupas subkultūras žargonu, kur bruņurupucis ir viens no dabas termometriem, kura veselība, indivīdu daudzums un sugu dažādība vienlaikus palīdz izdarīt secinājumus par kopējo vides veselību.

"Lampa" norisināsies no 2. līdz 5. septembrim. "Lampa" bez maksas būs skatāma tiešraidē mājaslapā festivalslampa.lv un kopā skatīšanās vietās visā Latvijā un citviet pasaulē, kā arī piedzīvojama klātienē "Lampas" studijās Cēsīs, Rīgā un Rēzeknē.