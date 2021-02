Sestdien otro poti pret Covid-19 saņēmuši vairs tikai 486 cilvēki

Sestdien otro poti pret Covid-19 saņēmuši 486 cilvēki, bet pirmā vakcīnas deva ievadīta pieciem cilvēkiem, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Līdz šim visās šīs nedēļas dienās otrā pote bija ievadīta vismaz 1000 cilvēkiem. Pirmdien 1160 cilvēkiem, otrdien - 1598, trešdien - 1280, ceturtdien - 1286, bet piektdien 1171 cilvēkam.

Arī sestdien ievadīto pirmo vakcīnu skaits ir šonedēļ mazākais.

Līdz šim kopumā pirmo poti pret Covid-19 Latvijā saņēmuši 17 788 cilvēki, no kuriem 79% jeb 14 027 vakcināciju noslēguši, jo ievadīta arī otrā pote.

Kā vēstīts, kopumā Latvijai līdz šim piegādātas 41 025 vakcīnu pret Covid-19 devas - 30 225 ražotāja "Pfizer-BioNTech" vakcīnas "Comirnaty", 3600 ražotāja "Moderna Biotech Spain, S.L." vakcīnas "Moderna" un svētdienas rītā arī pirmās 7200 ražotāja "AstraZeneca" vakcīnas.

Veselības ministrija iepriekš skaidroja, ka pirmās Latvijā nogādātās "AstraZeneca" vakcīnas devas būs paredzētas pirmajām potēm sociālās aprūpes centros.

No 28.decembra kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

18.janvārī vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas trīs vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna" un "AstraZeneca", taču visu šo medikamentu piegādes kavējas un ir nelielas, tāpēc kavējas arī masveida vakcinēšanas sākšana.