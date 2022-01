Sestdien un svētdien izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 Latvijā notiks 21 vietā, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai iedzīvotāji varētu saņemt gan primāro vakcināciju, gan balstvakcināciju, janvārī visā Latvijā notiks vairāk nekā 130 izbraukumi visos Latvijas reģionos.

NVD aicina iedzīvotājus savlaicīgi ieplānot vakcinēšanās laiku, īpaši ņemot vērā straujā Covid-19 vīrusa paveida omikrona izplatību, kā arī noteikto sertifikāta derīguma termiņu turpmākai pakalpojumu saņemšanai.

Sestdiena, 22. janvāris:

- no plkst.12.00 līdz plkst.14:00 Auleja, Krāslavas novads, Aulejas Tautas nams;

- no plkst.15.30 līdz plkst. 16.30 Robežieki, Krāslavas novads, Robežnieku Tautas nams;

- no plkst. 9.30 līdz plkst.10.30 Vidsala, Jēkabpils novads, Kalna pagasts;

- no plkst.11.30 līdz plkst.12.30 Kalna pagasta pārvalde, Jēkabpils novads;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 Staburags, Aizkraukles novads, Staburaga Saieta nams;

- no plkst.12.00 līdz plkst.14.00 Nereta, Aizkraukles novads, Neretas kultūras nams;

- no plkst.15.30 līdz plkst.17.30 Sece, Aizkraukles novads, Seces pagastmāja;

- no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 Ozolnieki, Jelgavas novads, Ozolnieku Tautas nams;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 Izbraukums ar NBS uz Lauceses pagastu Augšdaugavas novadā;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 Iecava, Bauskas novads, Iecavas kultūras nams;

- no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 Smiltene, Bērnu un jaunatnes sporta skola, Gaujas ielā 2;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 Engure, Tukuma novads, Engures kultūras nams;

- no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00 Lapmežciems, Tukuma novads, Lapmežciema kultūras nams;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 Aloja, Limbažu novads, Alojas kultūras nams;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 Lipuški, Rēzeknes novads, Tautas nams, Līgo iela 1;

- no plkst. 11.30 līdz plkst. 13.30 Puša, Rēzeknes novads, Pušas pagasta pārvalde;

- no plkst. 14.00 līdz plkst.16.00 Feimaņi, Rēzeknes novads, pagasta pārvalde.

Svētdiena, 23. janvāris:

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 Ērberģe, Aizkraukles novads, Mazzalves pakalpojuma centrs;

- no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 Pilskalne, Aizkraukles novads, Pilskalnes pakalpojumu centrs;

- no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Sērene, Aizkraukles novads, Sērenes sporta centrs;

- no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 Saulkrasti, novada sociālais dienests, Ainažu iela 10-7.

Tāpat vakcinēties varēs arī pirmdien, 24. janvārī, no plkst.10.00 līdz plkst.12.00, Biķernieku pagasta pārvaldē Augšdaugavas novadā.

Pieejami arī izbraukuma vakcinācijas laiki otrdien, 25. janvārī:

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, Kalsnava, Madonas novads, Kalsnavas kultūras nams;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 Smārde, Tukuma novads, Smārdes centrs;

- no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Slampe, Tukuma novads, pie veikala "Regīna";

- no plkst. 15.30 līdz plkst. 16.30 Lāde, Limbažu novads, Sabiedriskais centrs "Lādes vītoli";

- no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00 Bīriņi, Limbažu novads, Bīriņu sabiedriskais centrs.

Izbraukuma vakcinācija notiek bez pieraksta, pēc dzīvās rindas principa. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Izbraukuma vakcinācijas plāns janvārim dalījumā pa novadiem atrodams šeit.