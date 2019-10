Siguldā bērnus turpmāk ēdinās 'Vectēvs'

No 14. oktobra Siguldas novada pašvaldība ēdināšanu visos savos bērnudārzos ir nolēmusi uzticēt uzņēmumam "Vectēvs", informē Siguldas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Sindija Brikmane.

Šajā nedēļas nogalē – 12. un 13. oktobrī – nomā nodotās telpas un iekārtas pašvaldību bērnudārzu virtuves blokos nodos uzņēmums SIA "Baltic Restaurants Latvia", ar kuru pašvaldība lauzusi līgumu. Savukārt 11. oktobrī, tiks noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu ar jauno ēdinātāju, norāda pašvaldību.

Ārkārtas iepirkuma procedūrā pašvaldības pārstāvji uzrunāja septiņus ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus ar labu reputāciju un rekomendācijām, bet tikai trīs no tiem apstiprināja dalību iepirkumā. Arī Siguldas novada vietējie uzņēmēji, kuriem tika piedāvāta iespēja startēt konkursā, kapacitātes trūkumu dēļ atteicās piedalīties. Divi no uzņēmējiem piedāvājumu neiesniedza, jo nespēja izpildīt pašvaldības uzstādītās augstās prasības.

Siguldas novada pašvaldība, ņemot vērā vecāku iesniegtos ieteikumus, iepirkumā bija iestrādājusi augstas prasības produktu kvalitātei, produktu piegādātāju izvēlē, speciālo diētu nodrošināšanā, kā arī papildu prasība bija nodrošināt dārzeņu pirmapstrādi uz vietas ēdināšanas blokā, neizmantojot jau mizotus, vakuumā fasētus dārzeņus. Iepirkumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem tika iekļautas arī Zaļā iepirkuma prasības.

Pašvaldības speciālisti sadarbībā ar uztura speciālistu rūpīgi izvērtēja SIA "Vectēvs" iesniegto piedāvājumu, kas, palielinot uzņēmuma kapacitāti, būs spējīgs nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus visās Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Uzņēmums ēdināšanas pakalpojumus bērnudārzos nodrošinās līdz brīdim, kad tiks veikta jauna iepirkuma procedūra likumā noteiktā kārtība un noslēgts jauns līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības bērnudārzos. Ja SIA "Vectēvs" pakalpojuma kvalitāte apmierinās gan pašvaldību, gan vecākus un bērnus, visticamāk, šis ēdinātājs varēs nostrādāt līdz mācību gada beigām.

Jaunais ēdināšanas pakalpojuma līgums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga veikt no valsts institūcijām neatkarīgas analīzes, lai regulāri pārbaudītu, vai nomā nodotajās telpās ir atbilstoša higiēna, informē Siguldas pašvaldība. Savukārt izglītības iestādes medmāsa kontrolēs ēdienkaršu atbilstību un ēdiena kvalitāti, kā arī produktu izcelsmi, tostarp piegādātāju atbilstību iepirkuma piedāvājumā solītajam.

Nākamās nedēļas laikā vecākiem tiks sagatavoti līgumi ar ēdinātāju par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu. Tā pirmsskolas izglītības iestādēs nemainīsies, kā to paredzēja iepirkuma procedūras nosacījumi. Par trīsreizēju ēdināšanu vecākiem būs jāmaksā līdzšinējā summa 3 eiro apmērā, no kuras pašvaldība dažādām ģimeņu grupām saskaņā ar noteikumiem līdzfinansē no 10 līdz pat 75% no ēdināšanas izdevumiem. 10% pašvaldības līdzmaksājumu saņem ikviens Siguldas novadā deklarētais bērnudārza audzēknis, tātad trīsreizēja ēdināšana ģimenēm maksā 2,70 eiro, bet, piemēram, 75% līdzfinansējums tiek piešķirts tām daudzbērnu ģimenēm, kur četri un vairāk bērnu apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai skolu.

Kā liecina "Lursoft" dati, SIA "Vectēvs" dibināts 2015. gadā un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Pagājušo gadu uzņēmums noslēdzis ar 506 324 eiro apgrozījumu un nopelnījis 1006 eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir Ivanda un Ritvars Leiteni.

Jau ziņots, ka 20. septembrī Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) veikto analīžu rezultāti atklājuši, ka ēdinātājs "Baltic Restaurants Latvia" nav ievērojis personīgās higiēnas prasības un pieļāvis pārkāpumus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs "Ieviņa" un "Saulīte".

Kopš 11. septembra, kad atbildīgās iestādes sāka monitoringu, dažādas zarnu infekcijas slimības konstatētas 46 Siguldas iedzīvotājiem, tostarp 39 bērniem.

Pašvaldības rīcībā joprojām nav informācija no atbildīgajām institūcijām par šiga toksīnu veidojošās Escherichiacoli (STEC) izraisītās infekcijas cēloņiem. Joprojām notiek epidemioloģiskā izmeklēšana.