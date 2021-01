Skolēni saskaras ar tehniskām ķibelēm 'e-klasē'

Vairākiem Latvijas skolēniem pirmdienas rītā bija problēmas ar attālinātajām mācībām platformā "e-klase", novēroja portāls "Delfi".

Portāls "Delfi" novēroja, ka virtuālajās klasēs dažviet nedarbojas video mācību stundas. Vienlaikus "e-klases" pārstāve Zane Rašmane skaidroja, ka problēmas ar video saturu ir vien dažiem skolēniem, turklāt tās drīzumā tiks novērstas.

"E-klase strādā normālā režīmā, neskatoties uz to, ka skolēni no 1. līdz 4. klasei šodien atgriežas no brīvlaika. Mazliet bremzē video saziņa. Tā [problēma] arī nav visiem, šī video saziņa mēnesi ir darbojusies pilota režīmā. Tūlīt arī tiks novērstas [problēmas]," portālam "Delfi" norādīja "e-klases" pārstāve Rašmane

Kā ziņots, pirmdien atsākas mācību process sākumskolu 1.-4. klasēm, kas līdz 7. februārim notiks attālināti.

Līdz šim attālināti mācījās skolēni no 5. klases, profesionālo skolu audzēkņi un studenti augstskolās.