Skolotāju protesta akcijas laikā Rīgas centrā ierobežos satiksmi

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētā gājiena laikā 24. aprīlī tiks ierobežota satiksme Rīgas centrā, portālu "Delfi" informē Rīgas domē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gājiena laikā no pulksten 11 līdz 12.30 pēc nepieciešamības tiks slēgta gājēju un transportlīdzekļu satiksme maršrutā Tērbatas iela – Elizabetes iela – Brīvības bulvāris – Kaļķu iela – Vaļņu iela – Torņa iela – Jēkaba iela– Doma laukums.

Laika posmā no pulksten 8 līdz 11 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Tērbatas ielā, posmā no Matīsa ielas līdz Stabu ielai.

No pulksten 12.30 līdz 14.30 notiks sapulce Doma laukumā, tāpēc no pulksten 8 līdz 17 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Doma laukumā.

Laika posmā no pulksten 10 līdz 11.30 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Bruņinieku ielā, posmā no Krišjāņa Barona iela līdz Tērbatas ielai, izņemot operatīvo transportu, sabiedrisko transportu un gājiena dalībnieku transportlīdzekļus. Satiksme tiks slēgta arī Tērbatas ielā, posmā no Matīsa ielas līdz Stabu ielai.

Gājiena un sapulces organizatoram – LIZDA – ir uzdots nodrošināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu gājiena un sapulces norises vietās un laikos, kā arī teritorijas sakopšanu pēc gājiena un sapulces beigām. Nepieciešamības gadījumā nevietā atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu piespiedu kārtā.