Slepenībā dibina vidusskolu tiem, kuri negrib vakcinēties pret Covid-19

Plašu skolotāju un vecāku atsaucību guvusi piecu aktīvistu vēlme dibināt jaunu izglītības iestādi – "VisLatvijas vidusskolu" –, kur tālmācībā, bet ar dažām klātienes nodarbībām, izglītību iegūt tiem skolēniem, kuru ģimenes locekļi nevēlas vakcinēties pret Covid-19. Izglītības un zinātnes ministrijā gan norāda, ka visām skolām ir jāievēro valstī ieviestie noteikumi vīrusa izplatības ierobežošanai.

Skola darbību plāno uzsākt septembrī. Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) apstiprina, ka ir saņemti dokumenti par izglītības iestādes "VisLatvijas vidusskolas" reģistrēšanu Izglītības iestāžu reģistrā. Dokumentus plānots izvērtēt mēneša laikā – līdz 14. augustam.

Tomēr skolēnu uzņemšana tik ātri nesāksies. Pēc izglītības iestādes reģistrācijas tās dibinātājiem ir jāveic izglītības programmu licencēšanas process, tostarp apliecinot informāciju par izglītības programmā nodarbinātajiem pedagogiem (ar atbilstošu izglītību), kā arī materiāli tehnisko bāzi izglītības programmas īstenošanai. Licenzēšanas norises kārtība nosaka, ka tas varētu ilgt vismaz trīs nedēļas.

Pedagogi pauž atbalstu, bet kūtri iesaistās

Topošās skolas koncepts nosaka, ka vidusskolas pamatu veido tālmācības programma, kurā katrā mācību jomā būs pieejami "strukturēti, pēctecīgi, kvalitatīvi digitālie materiāli". Patlaban joprojām turpinās šo materiālu izstrāde, apvienojoties dažādu jomu pedagogiem no dažādām Latvijas pusēm. Tas noris diezgan kūtri. Lai gan izveidotajā "Telegram" grupā ir vairāk nekā 250 pedagogu, grupas administratori ik pa laikam aicina pedagogus līdzdarboties satura veidošanā, jo atsevišķos mācību priekšmetos trūkst lielākais vairums tematu.

Vairāki no pedagogiem pauduši, ka gadījumā, ja Saeima atbalstīs valdības lēmumu noteikt pedagogus kā vienu no grupām, kurai būs jāuzrāda sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecinātu vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas faktu, viņi darbu skolā, kurā pašlaik strādā, neturpinās, tādējādi paužot gatavību pievienoties to pedagogu pulkam, kuri pasniegtu jaunajā skolā. Tomēr skaidrības par pedagogu algu finansēšanu jaunajā izglītības iestādē nav – to plānots piesaistīt ar projektu palīdzību.

Skolas dibinātāju vidū ir "Brīvdabas skolas" idejas autore Lelde Žuka, "Laboratorium zinātnes skolas" vadītājs Mārtiņš Gulbis un "Skola cilvēkam" idejas autore Lauma Priekule. Tāpat tā vieno uzņēmējus – dibinātāju vidū ir Rita Lukjanoviča, Ingrīda Elinga-Eliasa un Arvils Pekuless.

Jānorāda, ka darbs pie skolas izveides notiek lielā slepenībā – lai gan aktīvisti ir apvienojušies "Telegram" izveidotā grupā, darbs pie mācību satura un citiem ar skolu saistītiem jautājumiem notiek vēl citās, atsevišķās grupās. Arī agrāk grupās ievietotie "Zoom" tikšanās ieraksti, kuros tiek sniegta informācija par skolu vecākiem un skolotājiem, pēc mediju pastiprinātas intereses ir dzēsti.

Arī uz portāla "Delfi" aicinājumu atbildēt uz pāris jautājumiem skolas veidotāja Žuka atbildēja izvairīgi, vien apstiprinot, ka tiek dibināta tālmācības vidusskola ar licenzētu mācību programmu pamatskolai un vidusskolai.

Skolā būšot iespējams piedalīties "bez uztraukuma par to, ka kāds aicinās vakcinēties vai spiedīs lietot maskas". Taču ne visas tikšanās plānotas tikai attālināti. Reizi mēnesī vai biežāk bērns varēs piedalīties klātienes nodarbībās tuvākajā skolas filiālē. Plānots izveidot ap 30 šādām filiālēm visā Latvijā – paralēli citiem darbiem notiek arī telpu meklēšana.

IZM: noteikumi ir saistoši visiem

Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka ikvienai Latvijā reģistrētai izglītības iestādei ir saistoši visi mūsu valstī pieņemtie likumi un noteikumi, bet gadījumā, ja Saeima pieņems likuma grozījumus, kas paredz obligātu Covid-19 drošības sertifikāta prasīšanu pedagogiem, tad tie attieksies vienādi uz visu izglītības iestāžu pedagogiem – neatkarīgi no tā, cik dienas nedēļā vai mēnesī, piemēram, tālmācības skola plāno organizēt mācības klātienē.

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Saeima pieņem likuma grozījumus, pedagogam, īstenojot apmācību klātienē, būs nepieciešams sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.

Vienlaikus IZM arī uzsver, ka visiem skolā strādājošajiem pedagogiem ir jāatbilst noteiktām prasībām par izglītību un kvalifikāciju.

IZM ir sagatavojusi epidemioloģiskās drošības protokolu – redzējumu klātienes mācību iespējamībai. Tas sastāv no vairākiem principiem, tostarp tā, ka klātienes mācības notiktu neatkarīgi no kumulatīvā saslimstības rādītāja valstī, katrai skolai individuāli izvērtējot savu situāciju – gan ventilācijas apstākļus, gan vakcinācijas aptveri un citus rādītājus. Šo dokumentu valdībā plānots skatīt 10. augustā, vienlaicīgi cerot, ka no Veselības ministrijas nāks konkrēti priekšlikumi par to, kā rīkoties, ja kādā skolā notiks Covid-19 uzliesmojums.

Lai jauno skolu izveidotu, Uzņēmumu reģistrā izveidota biedrība "BCA Izglītība". Abravietūra atšifrējas kā "Brīvo cilvēku apvienība" – atsevišķa biedrība, kuras dibinātāju sastāvā ir pieci cilvēki, tostarp jaunās skolas dibinātāji un uzņēmēji Rita Lukjanoviča un Arvils Pekuless, liecina "Lursoft" informācija. Biedrības vārds parādījies arī dažādās ar Covid-19 ierobežojumu pretiniekiem saistītās grupās.

Par biedrības "BCA Izglītība" pārstāvi Uzņēmumu reģistrā norādīta Lelde Žuka, kura izglītības jomā jau ir pazīstama kā "Brīvdabas skolas" izveidotāja. Šajā skolā lielākā daļa mācību procesa norisinās dabā, kas ir galvenais apkārtējās pasaules izziņas avots, mācot skolēnus 1.-9. klašu posmā.

Kā paudusi Žuka, "Brīvdabas skola" ir apvienojusies ar jauno izglītības iestādi, kurā pēc nepieciešamības īstenos brīvdabas izglītības metodes – "VisLatvijas vidusskola" veidota kā tās dibinātāju skolu metožu apvienojums. "Brīvdabas skola" atrodas Āgenskalnā, kur plānota arī jaunās izglītības iestādes viena no Rīgas filiālēm.

Paralēli "BCA Izglītība", Žuka 2019. gadā ir reģistrējusi arī biedrību "Mācību centrs Ceļazvaigzne", lai varētu izveidot "Brīvdabas skolu". Biedrībai ir norādīti divi labuma guvēji – Žuka un Elza Priecuma, liecina informācija "Lursoft".

Žukai pieder arī uzņēmums SIA "Your Butterfly". "Lursoft" pieejamā informācija liecina, ka uzņēmums reģistrēts 2005. gadā ar pamatkapitālu 2846 eiro un tā darbības veidi ir mazumtirdzniecība pa pastu vai interneta veikalos, kā arī apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos. Tā apgrozījums 2020. gadā bija 0 eiro.

Dati par pedagogu vakcināciju līdz 26. jūlija nedēļai liecina, ka pret Covid-19 sapotējušies 62% vispārējās izglītības iestāžu pedagogu, 48% pedagogu no pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī 78% augstskolu mācībspēka.