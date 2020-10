Slimnīcās ārstējas 195 Covid-19 slimnieki

Slimnīcās stacionēti 20 Covid-19 slimnieki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Aizvadītajā diennaktī stacionēti 20 Covid-19 pacienti.

Kopā stacionāros ārstējas 195 pacienti – 185 ar vidēji smagu slimības gaitu, 10 ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīti 403 pacienti.

Jau vēstīts, ka NVD apkopotie dati liecina, ka uz 25. oktobri visvairāk vidēji smagā stāvoklī slimnīcās atradušies pacienti vecuma grupā no 60 līdz 79 gadiem – 60 pacienti. Vēl 28 pacienti vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, kā arī pieci pacienti bijuši 90 līdz 99 gadus veci.

Stacionāros ārstējušies arī jaunāka gadagājuma cilvēki – desmit vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, septiņi – no 30 līdz 39 gadiem, 13 – no 40 līdz 49 un 15 vecumā no 50 līdz 59 gadiem.

Smagā stāvoklī slimnīcās visvairāk ārstējušies pacienti vecumā no 50 līdz 59 gadiem – tādi bijuši trīs. Pa diviem pacientiem smagā stāvoklī bijuši arī vecuma grupās no 60 līdz 69 un no 70 līdz 79 gadiem, kā arī viens vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem.

Aprakstot, kā atšķiras vidēji smaga un smaga slimības gaita, NVD skaidroja, ka vidēji smagas slimības formas pacientam nepieciešama ārstēšana stacionārā, nepārtraukta 24 stundu medicīnas personāla uzraudzība.

Savukārt smaga slimības gaita ir tad, kad pacients atrodas intensīvās terapijas vai reanimācijas nodaļā, un/vai pieslēgts mākslīgās plaušu ventilācijas aparātam, norādīja NVD.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.