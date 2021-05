"Ar laiku stāstījums nobružājas. Nevis kaut kas pieaug klāt, bet gan pazūd. Pazūd uzvārdi, vietas, datumi. Bet ir lietas, kuras atceries visu mūžu," saka 95 gadus vecais Imants Grāvītis. Sirmais kungs, kurš mīt netālu no Kocēniem, atzīst, ka viņa dzīve ir bijusi raiba un interesanta. Bieži vien interesanta negatīvā ziņā. Intervijā portālam "Delfi" viņš stāsta par bērnību un jaunību – kā 2. pasaules kara laikā pavisam nejauši Kurzemē nonāca vācu armijas diversantu vienībā "SS-Jagdverband Ost" un kas no tā visa sanāca.

Imants Grāvītis ir dzimis 1927. gada 22. aprīlī Daugavpilī. “Esmu dzimis čangalis. Mans tēvs atgriezās no Krievijas tikai 1922. gadā. Krievijā viņš bija Murmanskas dzelzceļu priekšnieks. Tēvs ir dzimis piebaldzēns, viņš piedalījās 1905. gada revolūcijā. Kā puika, protams. Bet bailes no melnās sotņas bija tik lielas, ka viņš kopā ar brāli aizbēga uz Krieviju. Tur latviešiem bija iespējas izvirzīties. Pēc atgriešanās dzimtenē viņš “Latvijas dzelzceļā” strādāja par ekspluatācijas revidentu Latgales pusē. Pēc manas piedzimšanas no Daugavpils pārcēlāmies uz Gulbeni. Tēva brālis tajā pašā laikā bija stacijas priekšnieks Zilupē,” stāsta Grāvītis.