Sniega dziļums Alūksnē sasniedzis 46 centimetrus

Pirmdien Alūksnē sniega segas biezums pieaudzis no 31 centimetra (cm) agrā rītā līdz 46 cm pievakarē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) operatīvā informācija.

LVĢMC novērojumu tīklā tik dziļš sniegs ir pirmo reizi kopš 2016. gada janvāra. Saskaņā ar iedzīvotāju mērījumiem šā gada 21. janvārī vietām Vidzemes dienvidrietumu daļā izveidojās pat 55 cm augsta sniega kārta; toreiz stipru snigšanu nelielā teritorijā nesa no Rīgas jūras līča nākoši gubu mākoņi.

Pēc atkušņa Gulbenē sniega segas biezums bija sarucis līdz 27 cm; pēdējo 12 stundu laikā tas pieaudzis par 17 cm - līdz 44 cm.

Jēkabpili sedzošās sniega kārtas biezums pirmdien palielinājies no 22 līdz 35 cm, Zosēnos tas audzis no 22 līdz 33 cm, Skrīveros - no 15 līdz 28 cm.

Lielā daļā Vidzemes un Zemgales pirmdienas naktī un dienas pirmajā pusē uzsniga aptuveni desmit centimetru sniega.

Savukārt daudzviet Kurzemē, kā arī Vidzemes galējos ziemeļrietumos pirmdien nesniga. Mazāk nokrišņu nekā citviet valstī bija arī Latgales dienvidu daļā, kur līdz pirmdienas priekšpusdienai vēl lija lietus. Pēdējā diennaktī Daugavpilī sniega biezums tikpat kā nav mainījies un ir aptuveni 15 cm.

Plānākais sniegs Latvijā - viens līdz četri centimetri - saglabājas Kurzemes rietumu piekrastē.