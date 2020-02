Sniegs un apledojums vietām apgrūtina braukšanu Latgalē, Kurzemē un Vidzemē

Ceturtdienas rītā sniegs un apledojums vietām Kurzemē, Latgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos un sniegotos ceļa posmus kaisa un tīra ar pretslīdes materiāliem, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas valsts ceļi".

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 45 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir: Vidzemes šoseja (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Saldus līdz Liepājai, posms Liepāja – Rucava (A11) visa maršruta garumā, Jēkabpils -Terehova (A12) posmā no Jēkabpils līdz Ludzai, Grebņeva – Medumi šosejas (A13) posmā no Grebņevas līdz Špoģiem un Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Kuldīgas, Liepājas, Preiļu, Rēzeknes un Talsu apkārtnē.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.

Iedzīvotājus aicina informēt par apledojumu valsts autoceļu posmos, kā arī citiem sarežģījumiem, ja tādi rodas uz valsts autoceļiem, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555. Informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.