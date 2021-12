'Socializējas ne tikai skolā'. Vai tālmācības skolām pamats bažīties par nākotni?

Arī Brocēnu vidusskola, kur īsteno tālmācības programmu, sākotnēji veidota bērniem, kas dzīvo un mācās ārzemēs, taču vēlas saglabāt saikni ar Latviju. Šo mācību formu izsenis izvēlējušies, piemēram, vēstnieku bērni vai tie, kuri ģimenes apstākļu dēl emigrē, taču zina, ka brauks atpakaļ uz Latviju. Šogad, kā atzina skolas pārstāve Milta, skolas tālrunis "uzkarst" no vietējo intereses par tālmācību.

Tiesa, Muižnieces plānotās korekcijas Izglītības likumā paredzēja, ka "diasporas pārstāvis līdztekus izglītības programmas apguvei mītnes valstī var attālināti apgūt izglītības iestādes izstrādāto latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas izglītības programmu 1. līdz 6. klasei".

Vai tālmācībā socializēšanās tālmācībā izpaliek?

Ministre savu ieceri attiecībā uz tālmācību pamato ar to, ka pirmie soļi izglītībā ir ne tikai par zināšanu apguvi, bet arī par pirmajām noturīgajām draudzībām un kopā būšanu ar vienaudžiem un skolotājiem. Gadījumā, ja tas izpaliek, rodas vairāki riski – nākotnē bērnam var būt problēmas veidot attiecības ar citiem un viņam var būt robi socializēšanās prasmē, ar komunikācijas prasmju jomā, ar Mackēvičas starpniecību portālam "Delfi" pauda ministre.

Viņai iebilst Sakss-Konstantinovs, kurš norāda: nav nekāda pamata domāt, ka skola ir vienīgā vieta, kur apgūst socializēšanās prasmes. Proti, bērns socializējas gan ar saviem draugiem, gan, spēlējoties ar brāļiem un māsām, gan arī, apmeklējot ārpusskolas nodarbības, stāsta pusaudžu psihoterapeits. "Tikai tas, ka bērns ir kopā ar citiem bērniem, nenozīmē, ka viņš apgūst socializēšanos."

Savukārt attiecībā uz mobingu, kas, kā norāda Sakss-Konstantinovs, Latvijā ir ļoti izplatīts, psihoterapeits norāda: "Protams, ka tā nav laba situācija. Nevajadzētu būt tā, ka bērnam ir jāmācās attālināti tikai tāpēc, ka viņš skolā ciešs no mobinga. Mobinga situāciju vajadzētu risināt skolā. Skaidrs, ka noteiktās situācijās jā (tālmācība ir risinājums)."

Rīgas komercskolas, kur tālmācība ir maksas pakalpojums, vadītāja Ilze Beļinska iebilst apgalvojumam, ka socializēšanās tālmācībā izpaliek, jo, piemēram, viņas vadītajā skolā ik pa laikam ir kopā sanākšana. Proti, reizi nedēļā 1. līdz 6. klašu skolēniem ir klātienes nodarbības. Vēl Beļinska minēja, ka arī tiešsaistes nodarbībās iespējams veiksmīgi socializēties "ar pārdomātu un mērķtiecīgu uzdevumu palīdzību". Un visbeidzot – Rīgas komercskolā komunikācijas prasmi attīstot ar dažādiem pasākumiem, piemēram, izzinošām ekspedīcijām, svētku pasākumiem.

Patstāvība pirmajos soļos izglītībā

Motivācija, apzinīgums un briedums – tādas īpašības, Muižnieces vērtējumā, ir stūrakmeņi, lai tālmācība būtu efektīva. Šīs personības iezīmes būtiskas, jo tālmācībā iespējamie sasniedzamie rezultāti ir uz pašu skolēnu pleciem. Mācību laiku jāplāno pašam, arī pašam pēc paškontroles uzdevumu izpildes jāizvērtē, cik labi apguvis konkrēto mācību vielu. Vai šīs īpašības pirmajos skolas gados bērniem ir pietiekami izkoptas?

"Protams, ka maziem bērniem nav nekādas labās pašvadības prasmes. Bet tas, ko dara (tālmācības programmas) – tās ņem vērā to, izstrādājot mācību programmu," atbild Sakss-Konstantinovs, norādot, ka arī klātienes skolās bērniem pašvadības prasmes ir diezgan vājas. Savukārt vecāku iesaiste bērnu pirmajos soļos skolā būs nepieciešama kā tālmācības skolā, tā klātienes mācībās.

Beļinska arī sašutusi par to, ka ministre "vienā katlā" salikusi gan attālinātās mācības, gan tālmācību. Ministre likumprojektā atsaucas uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta secināto, ka "2020./2021.mācību gadā liecina, ka 1. līdz 6. klašu izglītojamie attālinātajās mācības nav apguvuši līdz pat 50% no izglītības satura, salīdzinot ar satura apguves iespējām klātienes mācībās". Rīgas komercskolas direktore portālam "Delfi" norādīja, ka šis arguments nemaz neattiecas uz tālmācību, bet gan uz bet uz skolām, kurām no klātienes formas mājsēdes laikā bija grūtības kvalitatīvi pāriet uz apmācībām attālinātā formā.

