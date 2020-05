Soctīklos izplata melīgus pieļāvumus par 'Covid-19' diagnozes pirkšanu Lietuvā

Patiesībā nav nemaz tādas jaunā koronovīrusa krīzes, tā ir izgudrota, lai kontrolētu cilvēkus, slimnīcas īstenībā ir tukšas un ārsti ir spiesti falsificēt informāciju. Šādi dezinformācijas vēstījumi arvien biežāk parādās sociālajos tīklos, un Lietuvas Veselības ministrija pagājušajā nedēļā pat sasauca šai problēmai veltītu preses konferenci. Sociālajā vietnē "Facebook" popularitāti guvušā ierakstā latviešu valodā "draugi no Lietuvas" it kā stāstījuši: mirušo piederīgajiem slimnīcās piedāvā samaksāt, ja viņi melos un piekritīs dokumentos kā tuvinieka nāves cēloni minēt Covid-19.

"Šodien sazvanījos ar draugiem Lietuvā un viņu teiktais šokēja mani! Izrādās, Lietuvā, iepējams, brīdī, kad slimnīcā nomirst kāds cilvēks no vecuma vai jebkuras citas kaites, tad personai, kas kārto nepieciešamos dokumentus, par naudu piedāvā, lai miršanas iemeslu mirušam norādītu Covid-19," šādu ierakstu "Facebook" ievietojis konts "Tautas varas fronte," un ar to dienas laikā dalījušies vairāk nekā 400 lietotāju. Jāpiezīmē, ka pirms dažām dienām šo pašu tekstu "Facebook" ievietoja cits lietotājs un pēc tam, kad ar to bija dalījies pusotrs tūkstotis cilvēku, izdzēsa.

Tālāk ierakstā seko pieļāvums, ka, iespējams, esot cilvēki, kas piedāvājumam piekrīt, un nu esot skaidrs, kā, iespējams, veido statistiku ierobežojumu pagarināšanai. Tiesa, "Tautas varas frontes" konts ierakstam pievienojis vēl arī attēlu, kurā zem ārsta uzsvārcī tērpta vīra bildes tekstā apgalvots: ar jauno koronovīrusu nav saslimis neviens policists, neviena pārdevēja vai brīvprātīgais, tikai žurnālisti un aktieri.

Plakātiskajā attēlā lietota apgalvojuma forma un tekstā paustā informācija ir nepatiesa. Piemēram, Latvijā aprīļa sākumā izskanēja ziņas, ka Covid-19 konstatēts atsevišķiem Valsts policijas darbiniekiem.

Ieraksta teksts par "draugiem no Lietuvas" savukārt ir piesardzīgāks. Rakstītājs nemin, kurš ir darītājs, proti, kurš piedāvā samaksāt par iespējamo datu falsifikāciju, tikai var saprast, ka tas notiekot slimnīcās. Tāpat arī katrā teikumā ir vārds "iespējams."

Šī ieraksta saturu portāls "Delfi" lūdza komentēt Lietuvas Veselības ministrijai. Tā vēstulē šo tekstu atzina kā klaji nepatiesu un nosauca par "klasisku dezinformācijas piemēru."

Ministrija arī norādīja, ka Lietuvas militārie eksperti tieši nesen ziņojuši par pieaugošu dezinformācijas plūsmu saistībā ar jaunā koronavīrusu izplatības ierobežošanu. Viņi mudina iedzīvotājus būt modriem un kritiskiem pret sazvērestības teorijām, kuras sociālajos medijos izplatījušas personas ar ļaunprātīgiem nodomiem. Tāpēc kaimiņvalsts Veselības ministrija pagājušajā nedēļā sarīkoja preses konferenci, veltītu šai problēmai.

"Mēs novērojam arvien lielāku dezinformācijas, nepatiesas informācijas un sazvērestības teoriju izplatību sociālajos medijos un dažās pretrunīgi vērtētās vietnēs," norādīja Mažvids Kunevičs, Lietuvas Bruņoto spēku pārstāvis.

Kopš februāra sākuma līdz pagājušajai nedēļai Lietuvā reģistrēti 1036 maldinošas informācijas gadījumi. Kuneviča ieskatā, mērķis ir diskreditēt un sarežģīt lēmumus, kas pieņemti, lai savaldītu jaunā koronavīrusa izplatību Lietuvā. "Ļaunprātīgi indivīdi cenšas sašķelt sabiedrību, palielina polarizāciju starp pilsoņiem un valsti, izplata nacionālo un rasu naidu, stigmatizē saslimušos un vecāka gadagājuma cilvēkus, tāpat arī citus riska grupā esošos cilvēkus," viņš norādīja.

Informatīvo uzbrukumu mērķis esot raisīt neuzticēšanos Lietuvas valdībai un apšaubīt priekšrocības valsts dalībai Eiropas Savienībā un NATO.

Kopš karantīnas sākuma maldinošas informācijas un sazvērestības teoriju izplatīšanai izmantoti tādi sociālie mediji kā "Youtube," "Facebook", "VKontakte", "Reddit," "Twitter", kā arī pretrunīgi vērtēti ziņu portāli un tiešsaistes blogi. "Bija gadījumi, kad tika ģenerēti e-pasti un nosūtīti augsta ranga amatpersonām, iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem, lai veiktu informācijas uzbrukumus," norādīja Kunevičs. Šādu dezinformējošu ierakstu autori aicinot iedzīvotājus neveikt koronavīrusa testus, neievērot pašizolāciju, izvairīties no roku dezinficēšanas, nenēsāt maskas, tā apdraudot savu un līdzcilvēku veselību.

Latvijas Veselības ministrijas (VM) sabiedrisko attiecību pārstāvis Oskars Šneiders pauž pārsteigumu par "Facebook" ierakstā paustajiem pieļāvumiem un arī atgādina par sociālo mediju lietotāju atbildību, izplatot viltus ziņas: "Nāves iemeslu nosaka ārsts. Ikvienam ārstam ir kompetence un atbildība par profesionālo pienākumu veikšanu. Ja personu rīcībā ir fakti par ārstniecības personu negodprātīgu rīcību, aicinām vērsties atbildīgajās iestādēs. Cita starpā atgādinām, ka arī par viltus ziņu izplatīšanu ir paredzēta noteikta atbildība."

Arī VM galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis portālam "Delfi" atzina, ka pēdējās nedēļas laikā pamanījis sociālajos tīklos arvien vairāk izplatāmies maldinošus ierakstus. Vai nu tas ir "pavasara sajukums" vai arī tā ir organizēta, ļaunprātīga melu kampaņa, kad kāds apzināti destabilizē situāciju, viņš pieļāva.

Jau vēstīts, ka valdība pagājušajā ceturtdienā lēma pagarināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Vienlaikus lemts par virknes ierobežojumu mazināšanu laikā no 12. maija.