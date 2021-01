Šorīt autoceļi Latvijā sniegoti un apledo, tīrīšanas darbos iesaistītas 192 ziemas tehnikas vienības

Šorīt lielākajā valsts teritorijas daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, piemēram, vietām Vidzemē braukšana sniega dēļ ir ļoti apgrūtināta, informēja valsts SIA "Latvijas valsts ceļi".

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 192 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Ļoti apgrūtināta braukšana uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas visa maršruta garumā, Vidzemes šosejas visa maršruta garumā, tai skaitā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas visa maršruta garumā, tai skaitā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa visa maršruta garumā, tai skaitā no Baltezera līdz Saulkalnei ļoti apgrūtināta braukšana un uz Daugavpils šosejas visa maršruta garumā, tai skaitā no Rīgas līdz Saulkalnei un no Skrīveriem līdz Pļaviņām.

Apgrūtināta braukšana uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Bauskas šosejas visa maršruta garumā, Jelgavas šosejas visa maršruta garumā, Liepājas šosejas no Rīgas līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Kalvenei, Ventspils šosejas visa maršruta garumā, Rēzeknes šosejas visa maršruta garumā, Grebņeva - Medumi šosejas visa maršruta garumā, Daugavpils apvedceļa visa maršruta garumā, Rēzeknes apvedceļa visa maršruta garumā, Tīnūži - Koknese visa maršruta garumā, tai skaitā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei ļoti apgrūtināta braukšana.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā valsts teritorijā, izņemot Saldus apkārtni, un Rīgas un Aizkraukles apkārtnē ir ļoti apgrūtināta braukšana.

Autoceļu uzturēšanas dienests nevar novērst snigšanu vai apledojuma veidošanos, tā uzdevums ir uzlabot braukšanas apstākļus atbilstoši autoceļu ziemas uzturēšanas klasei. Galvenās nozīmes autoceļus (A un A1 uzturēšanas klase) no sniega jāatbrīvo trīs stundu laikā pēc snigšanas beigām, taču ilgstošas snigšanas un puteņa laikā ceļu no sniega pilnībā atbrīvot nav iespējams.

Šādos laika apstākļos LVC aicina autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.