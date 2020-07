SPKC aicina atsaukties vilciena Daugavpils – Jersika – Ogre - Rīga 16. jūlija pasažierus

Saņēmuši informāciju par kādu vilciena Daugavpils – Jersika – Ogre – Rīga pasažieri, kuram apstiprināta jaunā koronovīrusa izraisītā saslimšana Covid-19, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina atsaukties arī citus cilvēkus, kuri 16. jūlijā atradās tajos pašos reisos.

Pasažieris, kuram saslimšana atklāta, todien pulksten 7.31 pārvietojies ar vilcienu maršrutā Daugavpils – Jersika – Ogre – Rīga (maršruta Nr. 817, sēdējis otrajā pasažieru vagonā no sākuma) un pulksten 17.39 devies atpakaļ ar vilcienu maršrutā Rīga - Ogre – Jersika - Daugavpils (maršruta Nr. 818, sēdējis otrajā vagonā no sākuma).

SPKC uzsver, ka visiem pasažieriem, kas brauca minētajos reisos, tiek noteikta mājas karantīna. Līdzbraucējiem jāpaliek mājās un jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa telefonu 67271738.

Tāpat arī iestāde atgādina, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Uz to ir obligāti iepriekš jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, sestdienās laikā no 9 līdz 15 un svētdienās laikā no 9 -12.

"Atgādinām, ka šādos gadījumos sabiedrībai un epidemiologiem kā papildus rīks darbam ir izveidota lietotne "Apturi Covid", lai ātrāk uzzinātu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus," atgādina SPKC sabiedrisko attiecību pārstāve Ilze Arāja.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā bija izsludināta ārkārtējā situācija, kas beidzās 9. jūnijā.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.