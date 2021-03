Sporta un kultūras centri – kur plāno veikt masu vakcināciju

Ar vairākām pašvaldībām panākta vienošanās par vietām, kurās varētu norisināties masu vakcinācija pret Covid-19, tā ceturtdienas, 11. marta, Ministru kabineta (MK) sēdē informēja Vakcinācijas projekta biroja vadītāja Eva Juhņēviča.

Viņa skaidroja, ka, piemēram, Liepājā masu vakcinācijas centrs būs Biedrības nams vai Olimpiskais centrs, par ko vienošanās tiks panākta piektdien darba grupā.

Līdzīga situācija ir arī Cēsīs, jo pašvaldība apspriež, kuru no vietām labāk izvēlēties. Kā atklāja Juhņēviča, varianti ir vairāki: Cēsu Sporta komplekss, 2. pamatskola vai 1. pamatskola, kur katrai no tām ir savi plusi un mīnusi. Viņa atklāja, ka kopā ar vakcinācijas pakalpojuma sniedzēju, kad tas tiks izvēlēts, tiks nolemts, kura no vietām ir visatbilstošākā.

Kā apgalvoja Vakcinācijas projekta biroja vadītāja, Daugavpils ir apstiprinājusi, ka aprīlī veidos vakcinācijas punktu Daugavpils Olimpiskajā centrā. Savukārt Jēkabpils ir apstiprinājusi savu Sporta centru kā vietu, kur varēs notikt vakcinācija pret Covid-19.

Rēzeknē bija divas vietas no kurām izvēlēties – Olimpiskais centrs "Rēzekne" vai Latgales vēstniecība "Gors", tomēr izvēlēts ir olimpiskais centrs, skaidroja Vakcinācijas projekta biroja vadītāja.

"Valmieras pašvaldība lielo vakcinācijas centru redz Valmieras kultūras centrā, Jūrmala – Kauguru kultūras centrā un šodien vēl bija detalizēta saruna ar Jelgavas pašvaldību. Jelgavas pašvaldībai vēl arīdzan jāizspriež, vai tas būs Zemgales Olimpiskais centrs vai Zemgales sporta nams," skaidroja Juhņēviča.

Viņa piebilda, ka šie ir lielie centri, kuru kapacitāte būs no 3000 līdz 8000 vakcinācijas epizodēm nedēļā.

Paralēli notiek pārrunas arī ar Ventspils, Madonas, Bauskas, Alūksnes, Salaspils un Kuldīgas pašvaldībām, "kādā veidā veidot otrā līmeņa centrus", atklāja Juhņēviča.

Tāpat viņa uzsvēra, ka ar pašvaldībām norisinās darbs, lai centri varētu sākt darboties jau no 1. aprīļa.

Attiecībā uz Rīgu, ir divi lielie centri, kas varētu nodrošināt 20 000 vakcinācijas nedēļā, un ir pašvaldības objekti ar 3000 vakcinācijas epizodēm nedēļā, norādīja Vakcinācijas projekta biroja vadītāja. Taču arēna "Rīga" un Olimpiskais centrs nav iekļauts, jo konkrētajā laikā notiks hokeja čempionāts.

"Šodien bija darba sanāksme ar Rīgas pašvaldību un Rīgas pašvaldība ir apstiprinājusi, ka Rīgas Nacionālā sporta manēža ir iespējama, savukārt par skolu sporta zālēm un kultūras centriem Rīgas pašvaldība vēl savā pusē tagad strādā, lai precizētu to sarakstu," sacīja Juhņēviča, piebilstot, ka precīzas vietas no Rīgas pašvaldības būs nākamnedēļ.

Tāpat viņa sacīja, ka uz otrdienas valdības sēdi virzīs jautājumu par konkrēto objektu izvēli.

Jau ziņots, ka otrdien, 9. martā, MK un Krīzes vadības padomes kopsēdes laikā, uzklausot Vakcinācijas projekta biroja ziņojumu par plānoto vakcinācijas stratēģiju liela mēroga vakcinācijas centros un provizorisko vakcīnu pieejamību, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pauda bažas, ka to plānotajā apjomā izdosies īstenot jau aprīlī, dodot Veselības ministrijai (VM) uzdevumu turpmāk katrā MK sēdē atskaitīties par masu vakcinācijas procesa plānošanas progresu.