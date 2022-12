Sprindžuks par 'bezbērnu nodokli': 'atvainojos visiem, kurus sāpināju'

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) pēc tam, kad sabiedrību saviļņoja viņa ierosinājums apsvērt bezbērnu nodokļa ieviešanu, atvainojies visiem, kurus sāpinājis.

Sprindžuks sociālajā medijā "Facebook" raksta, ka valdības sēdē diskutēts par bērnu tiesībām, par demogrāfiju, par atbalstu ģimenēm, bet nav diskutēts par jauniem nodokļiem.

"Kaut arī tiešām minēju dažādus risinājumus ģimeņu atbalstam, no kuriem tieši nodoklis tika izrauts no konteksta un ielikts kā galvenā ziņa stāstā par ģimeņu atbalsta politiku," viņš norāda.

"Ir svarīgi turpināt diskusiju par to, kā motivēt ģimenes izlemt par labu bērnam. Es apzinos, ka ir ģimenes, kurās nevar būt, kurās nekad nebūs bērnu, un es to respektēju, taču līdzās tam ir svarīgi domāt par to, kā veicināt dzimstību," ierakstā "Facebook" norāda Sprindžuks.

"Ģimene ir pamats. Var tikt izteiktas daudz un dažādas idejas, un daudzas arī noraidītas, tas ir demokrātisks process, bet ir svarīgi par to runāt. Mana pārliecība ir, ka ir jāizanalizē valsts un pašvaldību atbalsta mehānismi, un, iespējams, jāpiedāvā arī jauni. Esmu pārliecināts, ka motivējošie mehānismi noteikti ir efektīvāki. Atvainojos visiem, kurus sāpināju," viņš noslēdz savu ierakstu.

Jau ziņots, ka otrdien, 20. decembrī, valdība uzklausīja Labklājības ministrijas pamatnostādņu projektu "Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam".

Debatēs Sprindžuks pauda viedokli, ka varbūt der ņemt vērā padomju laika praksi par bezbērnu nodokli, kas būtu "sava veida signāls, ka jāražo nākotnes nodokļu maksātāji".

Ministrs piebilda, ka arī "bezbērnu nodokļa" ieviešana ir "ģimeņu politika".

Pārējie valdības locekļi nekomentēja šo priekšlikumu.