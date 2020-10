Staķis arī nākotnē varētu lemt par piemaksu izmaksu izpilddirektoram

Arī nākotnē varētu nākties lemt par piemaksu maksāšanu pilsētas izpilddirektoram, teica Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (APP).

Viņš skaidroja, ka no šī gada izpilddirektoriem nāca klāt jauni darba pienākumi un būtiski palielinājās darba apjoms saistībā ar pašvaldībām piederošo kapitālsabiedrību uzraudzību. Taču atalgojums palika iepriekšējā līmenī un tā paaugstināšanu ierobežo likums.

Likumā ir noteikta iespēja par stratēģiski svarīgu pienākumu veikšanu maksāt piemaksas. "Manuprāt cilvēks, kura uzdevums ir veikt uzraudzību pār kapitālsabiedrībām, veikt uzņēmumu padomju atlasi, iecelt jaunas valdes, veic stratēģisku uzdevumu. Es uzskatu, ka šis ir pietiekams pamatojums, lai maksātu piemaksas," teica Staķis.

Arī turpmāk, ja izvērtējot darba apjomu, viņš jutīs, ka ir tāda nepieciešamība, viņš lems par rīkojuma izdošanu par piemaksām.

Rīgas mērs arī informēja, ka devis uzdevumu personāldaļai sākt darbu pie iepirkuma procedūras sagatavošanas, lai izraudzītos personāla atlases kompāniju, kas rīkos konkursu uz izpilddirektora amatu.

Staķis cer, ka pāris nedēļu laikā tiks sākta iepirkumu procedūra.

Personāla atlases kompānija nepieciešama, lai izpilddirektora izraudzīšanās notiktu pietiekami augstā līmenī, lai viss notiktu pareizi un nevienam nerastos šaubas par konkursa norisi, nominācijas komisijas darbu un veidu, kā tiek atlasīti un virzīti pretendenti, skaidroja mērs.

Kā vēstīts, Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija saviem darbiniekiem un izpilddirektora pienākumu izpildītājai Ivetai Zalpēterei maksājusi piemaksas otras algas apmērā, kā arī uz atvadām izmaksājusi naudas balvas.

Zalpēterei, kura darbu Rīgas pašvaldībā sāka 31. martā, mēnešalga ir noteikta 2353 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. No 7. aprīļa viņai saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. pantu noteikta piemaksa par papildu darbu 30% apmērā no mēnešalgas, jeb 706 eiro mēnesī. Savukārt no 1. jūnija, balstoties uz šī paša likuma 15. pantu, viņai noteikta speciālā piemaksa 70% apmērā no mēnešalgas, jeb 1647 eiro mēnesī.

Pagaidu administrācijas biroja vadītājs Mārtiņš Dambergs, kurš saņēma 2264 eiro, un padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana Jentkus, kura saņēma 1785 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, arī tikuši pie piemaksām otras algas apmērā.

Dambergam no 13. marta, bet Jentkus no 1. aprīļa tika maksāta piemaksa par darba kvalitāti 40% apmērā no mēnešalgas. Savukārt no 1. jūnija Dambergam un Jentkus tika maksātas speciālās piemaksas 60% apmērā no mēnešalgas.

Pie mazākas piemaksas 40% apmērā no mēnešalgas no 13. marta tikusi pagaidu administrācijas biroja darbiniece Velta Feodorova, kuras alga bija noteikta 1785 eiro pirms nodokļu nomaksas. Rezultātā viņa papildus algai mēnesī saņēma aptuveni 714 eiro.

Kā informēja Rīgas domē, pagaidu administrācija, kuras pilnvaras beidzās līdz ar jaunās Rīgas domes sasaukšanu un Rīgas mēra ievēlēšanu šī gada 2. oktobrī, uz atvadām saviem darbiniekiem arī izmaksājusi naudas balvas 100% apmērā no mēnešalgas.