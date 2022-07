Stepaņenko kļuvusi par partijas 'Suverēnā vara' valdes locekli

Pirmdien politiskās partijas "Suverēnā vara" valdē iecelta Jūlija Stepaņenko, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopš 20. aprīļa partijā valdes locekļa amatu ieņem arī Stepaņenko vīrs Vjačeslavs.

Politiskās partijas "Suverēnā vara" valdē šobrīd amatus ieņem deviņi valdes locekļi": Vladislava Drobiševa, Ernests Jurkāns, Pāvels Naumovs, Jūlija Rjazanova, Timurs Safiuļins, Jūlija Stepaņenko, Vjačeslavs Stepaņenko, Ļubova Švecova un Reinis Ziļevs.

Politiskā organizācija "Suverēnā vara" izveidota 2005. gadā, par darbības mērķi izvirzot vēlmi apvienot spēkus uz politisko uzskatu kopības pamata, balstoties uz kristīgi orientētām pamatvērtībām, lai pārstāvētu un aizstāvētu Latvijas iedzīvotāju un valsts piederīgo tiesības un likumīgās intereses valsts pārvaldes institūcijās, Saeimā un starptautiskajās organizācijās, veicinot sabiedrības aktīvu iesaisti politiskajos procesos.

Lursoft izziņas informācija liecina, ka Stepaņenko šobrīd ieņem ne tikai amatu partijas "Suverēnā vara" valdē, bet arī biedrībā "Tīģeris un pūķis", kuras mērķis ir veicināt sabiedrības aktivitāti valsts un pašvaldību līmeņa lēmumu pieņemšanā.

Tajā politiķe darbojas kopā ar Švecovu.

Stepaņenko laika periodā no 2021. gada 10. septembra līdz 11. maijam bija valdes locekle partijā "Latvija pirmajā vietā", no 2021. gada 26. februāra līdz 2021.gada 2. jūlijam – valdes locekle partijā "Katram un katrai", bet vēl pirms tam – partijā "Gods kalpot Rīgai".

Jau ziņots, ka marta sākumā no partijas "Latvijas pirmajā vietā" izslēgtas Saeimas deputātes Jūlija Stepaņeko un Ļubova Švecova. No partijas izplatītā paziņojuma noprotams, ka abas politiķes no partijas izslēgtas, jo nav pievienojušās partijas nosodījumam par Krievijas sākto karu Ukrainā.