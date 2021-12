'Stiprini stipros': Kā izlietota nauda projekta pirmajos trīs gados

Atbalsta projektam "Stiprini Stipros", ko rīko portāls "Delfi" sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv", trīs gados Latvijas cilvēki un uzņēmumi saziedojuši 216 537 eiro. Projekts tika uzsākts 2018. gada nogalē, un nesen, 8. decembrī, sācies ceturtais akcijas gads.

"Stiprini stipros" sākās kā ļoti personisks "Delfi" aicinājums, proti, ar "Delfi" galvenā redaktora Ingus Bērziņa ideju par kādas "The Hobos" dziesmas ierakstu grupas līdera Rolanda Ūdra, kurš 2016. gadā smagi cieta traģiskā satiksmes negadījumā, atbalstam. Visus projekta gadus "Stiprini stipros" mērķis ir bijis aicināt atbalstīt ģimenes, kurās ilgstoši dzīvo aprūpējams tuvinieks, kā arī izgaismot valstī pastāvošās sistēmiskās problēmas un meklēt risinājumus.

No projekta pirmo trīs gadu laikā savāktās summas, 216 537 eiro, jau izlietoti 190 223 eiro. No šīs naudas "lauvas tiesa" – vairāk nekā puse jeb 112 867 eiro – veltīta tieši aprūpētāju algu nodrošināšanai. Proti, Latvijas ģimenes, kuru cilvēkiem nav maznodrošinātā statusa, nekvalificējas pašvaldības apmaksātās aprūpes mājās saņemšanai un tām trūkst līdzekļu aprūpētāja algošanai. Savukārt daudzām ģimenēm, kuras šo pašvaldības palīdzību saņem, ar to nepietiek, jo aprūpes stundu skaits ir nepietiekams un jāvāc klāt ziedojumi.

"Es nekad neesmu uzskatījusi, ka tā ir normāla situācija, ka cilvēks, nokļūstot bezpalīdzīgā stāvoklī, spiests vai nu izputināt savu ģimeni, lūgt ziedojumus, nebeidzami skaidroties ar valsts un pašvaldību iestādēm, vai ilgi un mokoši mirt sāpēs un vientulībā. "Ziedot.lv" esam redzējuši daudzas situācijas, kas nav savienojamas ar cilvēka cieņu," norāda "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta. Viņas ieskatā, jautājumi, kas skar smagi slimu vai nedziedināmi slimu cilvēku aprūpi, Latvijā tiek risināti lēni.

Tiesa, atsevišķas būtiskas izmaiņas ir notikušas, piemēram, no šā gada vidus valstī ieviests tā sauktais pārveidotais asistenta-aprūpētāja pakalpojums. Bērni ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešama īpašā kopšana un palīdzība pārvietošanās atbalstam un pašaprūpei ārpus mājokļa, var saņemt asistenta pakalpojumu – konstantas 80 stundas mēnesī. Tāpat viņi var saņemt pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu – līdz 80 stundām mēnesī – bez ienākumu situācijas izvērtējuma.

Šogad atbalsta akcijā "Stiprini stipros" kopumā nepieciešams savākt vismaz 65 tūkstošus eiro, par kuriem varēs nodrošināt aprūpi mājās visiem šī un arī iepriekšējo trīs gadu stāstu varoņiem, kuriem palīdzība vēl nepieciešama. Visa nauda, kas tiks savākta virs minētās summas, tiks novirzīta citām ģimenēm, kas pieteiksies "Ziedot.lv" projekta "Stiprini stipros" atbalstam. Projekta varoņu stāstus var lasīt šeit.

Kopš šāgada akcijas sākuma šāgada 8. decembrī jau savākti vairāk nekā 54 000 eiro, akcija turpināsies vēl visu decembri.