Stradiņa slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbus par 88 miljoniem eiro veiks 'Velve'

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas būvniecības darbus par 88 364 300 eiro veiks SIA "Velve", preses brīfingā paziņoja slimnīcas valdes loceklis Jānis Komisars.

Viņš skaidroja, ka konkursā tika izvēlēta konkursa procedūra ar sarunām, un iepirkuma īstenošana esot noritējusi divos posmos - sākotnēji noritēja pretendentu kvalifikācijas pārbaude, savukārt otrajā posmā notika sarunas ar pretendentiem par iesniegtā piedāvājuma saturu un cenām, lai gala rezultātā panāktu piedāvājumu, kas vislabāk atbilstu pasūtītāja interesēm.

Komisars informēja, ka iepirkuma procedūra notika Iepirkumu uzraudzības biroja kontrolē. Pērnā gada aprīlī esot izsludināts iepirkums par A korpusa otrās kārtas būvdarbiem, savukārt pērnā gada 11. novembrī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par pirmā posma rezultātiem, otrajai kārtai virzot deviņus pretendentus.

Pēc viņa paustā, otrajai kārtai tika izvirzītas gandrīz visas Latvijas vadošās būvfirmas. Šī gada martā iepirkuma komisija atvēra astoņu pretendentu iesniegtos piedāvājumus un uzsāka to pārbaudi un vērtēšanu. Laika posmā no 3. aprīļa līdz 20. maijam notika rakstveida un klātienes sarunas par piedāvājuma saturu ar mērķi to cenu maksimāli tuvināt plānotajai līgumasummai, klāstīja slimnīcas valdes loceklis.

Otrdien iepirkuma komisija lēmusi, ka saimnieciski izdevīgākais piedāvājums bijis no SIA "Velve", kas piedāvāja veikt otrās kārtas būvdarbus par 88,3 miljoniem eiro bez PVN. Komisārs atklāja, ka šis piedāvājums izmaksu ziņā bijis lētākais, tomēr uzvarētāju noteica ne tikai tas. Iepirkuma komisija esot vērtējusi piedāvājumus pēc trim kritērijiem - iepirkuma cena, būvdarbu veikšanas termiņš, kas SIA "Velve" gadījumā esot 30 mēneši, un garantijas termiņš veiktajiem darbiem, kas šī uzņēmuma gadījumā ir pieci gadi.