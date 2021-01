Svētdien Latvijā stacionēti 112 Covid-19 pacienti, kopskaitam sasniedzot 1213

Aizvadītajā diennaktī stacionāros ievietoti 112 jauni Covid-19 inficētie, no tiem divi – pārvesti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Kopā stacionāros ārstējas 1213 pacienti: 1141 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 72 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 52 pacienti, tostarp divi pārvesti. Kopā no stacionāriem izrakstīti 3660 pacienti.

Lai mazinātu Covid-19 izplatību un pulcēšanos gaidāmo svētku laikā, valdība gada nogalē vienojās ieviest komandantstundu un pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 7. februārim.

Latvijā komandantstunda jeb "brīvdienu mājsēdis", kā to nosauca premjers, stājās spēkā 30. decembrī un ilgs līdz 4. janvārim. Šajās dienās no pulksten 22 līdz 5 rītā nedrīkstēs atrasties ārpus savas dzīvesvietas. Tāpat komandantstunda būs spēkā no 8. līdz 10. janvārim.

Kā ziņots, Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 21. decembrī paziņoja, ka apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES), paverot ceļu vakcinācijas uzsākšanai tuvākajās dienās. 26. decembrī Latvija saņēma pirmo kravu ar 9750 farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 devām.

28. decembrī Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.