Svētdien Siguldā velobrauciena dēļ jārēķinās ar apgrūtinātu satiksmi

Svētdien, 4. septembrī, Siguldā norisināsies Vienības velobrauciens un no pulksten 11.40 līdz 17 būs slēgts autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posms no Turaidas uz Siguldu. Alternatīvais maršruts uz Turaidu no Rīgas puses ir caur Saulkrastiem (A1), Bīriņiem (V39), Raganu (P9) un Inciemu, portālu "Delfi" informē "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Visā sacensību laikā pulksten 10–18 Vienības velobrauciens periodiski ietekmēs satiksmi uz Vidzemes (A2) un Valmieras šosejas (A3), kā arī uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem Turaidas, Raganas, Ratnieku, Inčukalna, Murjāņu, Mālpils, Suntažu, Nītaures apkārtnē.

Tāpat jārēķinās, ka Vidzemes šosejas (A2) posmā no Sēnītes līdz Siguldai notiek remontdarbi un satiksme organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā un braukšanas ātrums ierobežots līdz 70 un 50 km/h. Siguldā remontdarbi notiek arī uz pārvada pār dzelzceļu

Par visiem satiksmes ierobežojumiem Vienības velobrauciena laikā iespējams uzzināt Siguldas novada pašvaldības mājaslapā,

Ceļu būvdarbi turpinās 50 valsts autoceļu posmos, visi satiksmes ierobežojumi, kas ieviesti uz remontdarbu laiku, ir redzami kartē LVC mājaslapā, portālam "Delfi" norāda uzņēmumā.