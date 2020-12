Svētku dienās saīsināts Covid-19 testu pieteikšanas tālruņa darba laiks

Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās ir saīsināts Covid-19 analīžu pieteikšanas tālruņa 8303 darba laiks, informēja Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS).

Laikā no 24. līdz 26. decembrim Covid-19 analīžu pieteikšanas tālrunis 8303 darbosies no pulksten 9 līdz 14. Arī gada pēdējā dienā, 31. decembrī, un 2021. gada 2. janvārī, zvanot uz šo tālruni, pārbaudes veikšanai varēs pieteikties laikā no pulksten 9 līdz 14. Savukārt 1. janvārī tālrunis nestrādās.

Pārējās dienās tālrunis strādās kā ieraksts – no pulksten 8 līdz 18 darba dienās un no pulksten 9 līdz 14 sestdienās un svētdienās.

Jāņem vērā, ka medicīniskās konsultācijas, izziņas vai informācija par analīžu rezultātiem pa šo tālruni netiek sniegta.

Lūdzam pievērst uzmanību tālruņa 8303 darba laikam svētku dienās! Visērtāk veikt pierakstu ir elektroniski: https://t.co/f5Lh22VoZh

Plašāk par Covid-19 analīžu punktiem: https://t.co/e0WNiZSgxJ pic.twitter.com/XkAkf74qAD — Aslimnīca (@Aslimnica) December 21, 2020

Uzzināt Covid-19 izmeklējumu rezultātus var portālā e-veselība, Datamed.lv, vai, zvanot uz Nacionālā Veselības dienesta informatīvo tālruni 80001234 (darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00).

RAKUS informē, ka sakarā ar būtiski paaugstinātu interesi un pieprasījumu pierakstīties uz Covid-19 izmeklējumiem līniju pārslodzes dēļ, periodiski iespējami tehniski traucējumi.

RAKUS atgādina, ka visērtāk pierakstu ir veikt elektroniski jebkurā laikā. To iespējams izdarīt šeit.

Tāpat RAKUS uzsver, ka no 19. decembra līdz 3. janvārim Covid-19 analīzes ir iespējams bez maksas nodot arī bez ģimenes ārsta nosūtījuma, ja ir parādījušies saslimšanas simptomi.

Ziņots, ka sestdien veikti 5545 Covid-19 testi, reģistrēti 643 jauni saslimšanas gadījumi, bet 12 inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.