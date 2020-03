Telefonkrāpnieki aktivizējas – zvana un piedāvā pirkt zāles pret Covid-19, brīdina policija

Covid-19 pandēmijas laiku daudzas negodprātīgas personas izmanto krāpšanas nolūkos, tostarp aktivizējušies krāpnieki, kas no Latvijā un ārzemēs reģistrētiem tālruņa numuriem zvana un piedāvā iegādāties zāles, kas palīdzētu organismam cīnīties ar Covid-19, informē Valsts policijā.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Likumsargi aicina ļoti rūpīgi izvērtēt telefoniski un internetā saņemto piedāvājumu ticamību, kā arī atgādina, ka pašlaik nekur pasaulē nav izdevies izgatavot Covid-19 iznīcinošas zāles vai vakcīnu pret šo slimību izraisošo jauno koronavīrusu.

Policija norāda, ka internetā ir arī daudz vietņu, kuras piesaista ar skaļiem virsrakstiem un jaunāko informāciju par vīrusa izplatību vai citu ar to saistītu informāciju. Šo vietņu apmeklēšana var likt it kā atkārtoti ievadīt sociālo tīklu paroles, tādējādi tās nozogot un piekļūstot personīgai informācijai.

Tāpat tās var tālāk izplatīt ziņas lietotāja vārdā, vai arī šīs vietnes var iemitināt datorā ļaunatūru, kas gaidīs nākamo brīdi, kad ievadīsiet internetbankas vai citu svarīgu vietņu paroles vai maksājuma karšu datus, lai tos nozagtu.

Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un izvērtēt nepieciešamību apmeklēt šāda veida vietnes.

Ticamu informāciju par vīrusa izplatību un iespējām sevi pasargāt no tā policija aicina saņemt no Slimību profilakses un kontroles centra īpašās mājaslapas un citiem drošības dienestiem, no Latvijas sabiedriskajiem medijiem vai citiem medijiem, par kuru uzticamību iedzīvotāji ir personīgi pārliecinājušies.

Vieglprātīga neuzticamu informācijas avotu izmantošana un preču iegāde no nezināmiem pārdevējiem var ne tikai nodarīt finansiālu kaitējumu, bet arī kaitēt veselībai, uzsver likumsargi.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtas situācija, kas būs spēkā līdz 14. aprīlim.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. Covid-19 ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. Covid-19 infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.