Tieslietu ministrija (TM) un Romas Katoļu baznīca Latvijā aicina ikvienu iedzīvotāju un svētceļnieku izvērtēt sagaidāmos riskus Covid-19 izplatības dēļ un "pieņemt atbildīgu lēmumu" par savu dalību Aglonas svētkos, informēja TM valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

TM un baznīca aicina izvērtēt svētceļojumu organizēšanu vai dalību svētceļojumos, būt atbildīgiem pret sevi un pasargāt līdzcilvēkus, izvērtēt, "vai veselības stāvoklis ir stabils, vai svētkus nevar skatīties ar televīzijas starpniecību, klausīties pa radio un piedalīties svētkos attālināti".

Savukārt, ja tiek izlemts piedalīties svētkos, TM aicina ievērot noteiktos ierobežojumus, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību. Ministru kabineta akceptētie grozījumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz, ka no augusta, kad notiks svētki Aglonā, āra pasākumos varēs pulcēties līdz 3000 cilvēkiem, nevis 1000, kā bija noteikts iepriekš. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem ārtelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 kvadrātmetri. Veselības ministrija gan ir pieļāvusi, ka pulcēšanās iespējas var tikt sašaurinātas, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu pēdējās nedēļas laikā.

Savukārt netika mainīts maksimālais cilvēku skaits pasākumos iekštelpās - ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka nekā 1000 kvadrātmetri, un 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 kvadrātmetri.

"Svētki ir jāsvin... Gan garīgajai pasaulei, gan laicīgajai, bet jāatzīst, ka visi pasākumi, tajā skaitā svētki un citi ar pulcēšanos saistīti notikumi, šogad organizējami savādāk. Organizēšana prasa papildus ierobežojošus pasākumus nekā tie ir bijuši līdz šim, proti, šī pasaules veselības krīze, vīruss, kas pārņēmis mūs visus, uzliek mums papildus pienākumus būt piesardzīgiem, lai pasargātu paši sevi un apkārtējo drošību un veselību! Šīs papildus rūpes un papildus pasākumi, nodrošinot publiskus pasākumus, ir jāievēro visās jomās un nozarēs," uzsvēra ierēdnis.

TM atgādina, ka atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumam Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, tajā skaitā pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kas attiecināmi arī uz reliģiskās darbības veikšanas vietām. Arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā būs jāievēro Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi.

Ministrijas pārstāvis atzīmēja, ka daudz kas vēl būšot atkarīgs no vīrusa izplatības tendencēm un kā "mēs ikviens pret to izturēsimies". "Ja situācija pasliktināsies, ierobežojumi pastiprināsies, bet kā, par to lems Ministru kabinets un pēc tam Saeima," piebilda Kronbergs.

TM "respektējot ticīgo vēlmi piedalīties dievkalpojumos Aglonā", tāpēc precīzāki norādījumi, instrukcijas par svētku laikā noteiktajiem ierobežojumiem un ievērojamajiem drošības pasākumiem sekošot pēc 20.jūlija.

Līdz tam svētku uzraudzības grupa, kuru vada ministrijas pārstāvis un tajā ir iesaistīti daudzu nozaru pārstāvji, kā arī Aglonas pašvaldība un Aglonas bazilika pārstāvji, nākamās nedēļas nogalē tiksies klātienē, lai norunātu visas nianses par svētku norisi, ierobežojuma prasībām, to uzraudzību un kontroli.

Arī veselības ministre Ilze Viņķele (AP) šonedēļ pēc valdības sēdes neteica kategorisku nē svētku rīkošanai, lai arī aicinājums šovasar izvairīties no pasākumiem esot "universāls" - tas attiecas uz visiem svētkiem - kā Aglonu, tā arī izklaides un kultūras pasākumiem.

Politiķe teica, ka jautājumu par Aglonas svētku norises iespējamo ierobežošanu valdība lems sadarbībā ar Latvijas Romas katoļu baznīcu. Jautāta, vai Covid-19 uzliesmojuma dēļ ticīgie varētu tikt aicināti šogad neapmeklēt baziliku Aglonā un nedoties svētceļojumos, Viņķele sacīja, ka šī jautājuma izlemšanā notiks cieša sadarbība ar katoļu baznīcu, jo "nevaram ignorēt baznīcas pārstāvjus, par to lemjot".

Augusta vidū Aglonā notiek tradicionālie Vissvētās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kuros ik gadu pulcējas vairāki tūkstoši cilvēku.