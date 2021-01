Tieslietu padome vērtēs Bordāna izteikumus par Magoņa lietas spriedumu

"Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs rosina nākamajā Tieslietu padomes sēdē apspriest tieslietu ministra publiski pausto viedokli par saīsināto spriedumu t.s. Magoņa lietā un tiesnesi, kurš šo lietu izsprieda," liecina ieraksts Augstākās tiesas "Twitter" kontā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tieslietu padomes sēde tiek sasaukta 29.janvārī.

Politiķu paustie vērtējumi par Vidzemes rajona tiesas attaisnojošo spriedumu lietā pret bijušo VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes priekšsēdētāju Uģi Magoni un Igaunijas miljonāru Oļegu Osinovski ir priekšlaicīgi, paudusi arī Latvijas Tiesnešu biedrība (LTB), ziņoja aģentūra LETA.

LTB savā paziņojumā vērš uzmanību, ka lietā pasludināts saīsinātais spriedums, patlaban nav zināmi attaisnojošā sprieduma motīvi, argumenti, līdz ar to nav iespējams izvērtēt sprieduma pamatotību.

Lietas objektīvu, taisnīgu, pamatotu iznākumu nodrošina likumā "Par tiesu varu" un Kriminālprocesa likumā paredzētā rajona tiesas sprieduma pārsūdzība apgabaltiesā un Augstākajā tiesā. Pēc pilna sprieduma sagatavošanas lietā iesaistītajām personām būs iespēja to pārsūdzēt nākamajā tiesu instancē, kura vērtēs pirmās instances tiesas sprieduma pamatotību, skaidroja biedrībā.

"Publiskajā telpā izskanējušie minējumi, tai skaitā valsts augstāko amatpersonu vērtējumi, LTB ieskatā ir priekšlaicīgi. LTB atgādina, ja personai ir informācija par kādām prettiesiskām darbībām lietas iznākuma ietekmēšanai, personas pienākums ir ziņot par to kompetentām institūcijām," teikts biedrības paziņojumā.

Jau ziņots, ka tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) paudis sašutumu par Vidzemes rajona tiesas Limbažos spriedumu lietā pret Magoni un Osinovski un apšauba tiesneša Kārļa Jansona profesionalitāti.

Ministra skatījumā, labā ziņa ir tāda, ka pastāv apelācijas instance. Vēlāk Bordāns lemšot, vai tiesneša Jansona darba kvalitātes izvērtēšana būs jānodod Tiesnešu disciplinārkolēģijai.

Tieslietu ministra preses sekretārs Andris Vitenburgs gan atzīmēja, ka tiesiskā valstī tieslietu ministrs nevar ietekmēt tiesas spriešanu un konkrēto tiesas spriedumu. Tiesiskā valstī lietas iznākumu var ietekmēt augstākā tiesas instance. Savukārt jebkura tiesneša profesionālās spējas un viņa profesionālo darbību regulāri vērtējot tiesnešu pašpārvaldes institūcija.

Savukārt Bordāna partijas biedrs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Juris Jurašs paziņojis, ka pēdējo mēnešu laikā gaisā virmoja dažādas runas par ietekmīgu vīru interesēm panākt labvēlīgu spriedumu lietā, kurā par kukuļošanu bija apsūdzēts Magonis un Osinovskis.

Politiķis izteicās, ka pirmās instances tiesas lēmums viņu neizbrīna.

Jau vēstīts, ka Vidzemes rajona tiesa Limbažos ceturtdien attaisnoja par kukuļošanu apsūdzētos Magoni un Osinovski. Tiesā skaidroja, ka attaisnojošs spriedums pieņemts, jo tā uzskatīja, ka prokuratūras celtās apsūdzības nav pierādītas.

Apsūdzības pamatā Magonim bija divu darbību kopums, proti, viņš saņēmis naudu, lai sekmētu, ka "LDz" meitas sabiedrība SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" iepirktu no Osinovskim piederošā AS "Skinest Rail" četras dīzeļlokomotīves. "Otrajā darbībā viņš apsūdzēts par to, ka tiksies ar "Krievijas dzelzceļa" prezidentu un panāks labvēlīga lēmuma pieņemšanu Osinovska interesēs, proti, Krievijas lokomotīves tiks remontētas Daugavpils rūpnīcā," norādīja tiesā.

Attiecībā uz četru lokomotīvju iepirkuma faktu tiesa uzskatīja, ka nav pierādīts tas, ka Magonis pats būtu pieņēmis lēmumu par to iepirkšanu vai veicis aktīvas darbības, lai "LDz Ritošā sastāva serviss" izlemtu šo darījumu veikt.

Magonim kā "LDz" prezidentam nebija pamata neakceptēt pieņemto lēmumu par lokomotīvju iepirkšanu, norāda tiesā.

Attiecībā uz Magoņa rīcību, kontaktējoties ar "Krievijas dzelzceļa" vadību, tiesa uzskatīja, ka šo komunikāciju viņš veicis nevis kā "LDz" amatpersona, bet kā privātpersona, jo atrodas tuvās radnieciskās attiecībās ar "Krievijas dzelzceļa" amatpersonu.

Līdz ar to šī Magoņa rīcība vērtējama ārpus viņa amatpersonas pienākumu veikšanas, secinājusi tiesa.

Tiesnesis Jansons jau iepriekš nokļuvis mediju uzmanības lokā. LETA arhīvs liecina, ka tiesnešu disciplinārkolēģija 2015.gadā tiesnesim Jansonam piemēroja rājienu, jo viņš, nenoskaidrojot objektīvu patiesību, attaisnoja kādreizējo Ādažu pašvaldības policisti Andru Veipu, kura bija apsūdzēta par braukšanu alkohola reibumā.

2018.gada oktobrī Tiesnešu disciplinārkolēģija piemēroja piezīmi Jansonam par rupju nolaidību kādas citas lietas izskatīšanā.