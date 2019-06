Tiesu priekšsēdētāju vidū lielākie ienākumi un uzkrājumi - ST priekšsēdētājai

Latvijas tiesu priekšsēdētāju vidū pērn visaugstākie deklarētie ienākumi, kā arī uzkrājumi bijuši Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētājai Inetai Ziemelei, izriet no Valsts ieņēmumu dienesta publiskotajām amatpersonu deklarācijām.

Ziemeles deklarācijā norādīts, ka viņa pērn darba algā no tiesas ir saņēmusi 63 553 eiro. Tāpat viņa ir saņēmusi 32 390 eiro lielu algu no Rīgas Juridiskās augstskolas. Viņas ienākumu deklarācijā redzami arī 6300 eiro lieli ieņēmumi no saimnieciskās un komercdarbības. Ziemeles deklarācijā arī norādīti bezskaidrās naudas uzkrājumi 284 753 eiro apmērā.

Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pērn deklarējis darba algu 56 582 eiro apmērā. Viņš deklarācijā arī norādījis parādsaistības 52 055 eiro apmērā.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Daiga Vilsone pērn deklarējusi darba algu 43 800 eiro apmērā. Savukārt Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja Inese Siliņeviča pērn algā saņēmusi 32 874 eiro, tāpat viņa deklarējusi 3300 eiro lielus ieņēmumus, kas gūti no kāda īpašuma pārdošanas. Viņai arī deklarētas parādsaistības 14 660 eiro apmērā.

Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde pērn algā saņēmusi 45 455 eiro, tāpat viņai ir bezskaidrās naudas uzkrājums 49 085 eiro apmērā. Turpretim Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Ilgvars Jaunģelže pērn darba algā saņēmis 40 555 eiro.

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts pērn darba algā saņēmis 44 799 eiro, kā arī deklarējis bezskaidrās naudas uzkrājumu 18 633 eiro apmērā. Savukārt Latgales rajona tiesas priekšsēdētājs Vladimirs Isajevs pērn darba algā saņēmis 35 970 eiro.

Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja un Latvijas tiesnešu biedrības viceprezidente Edīte Knēgere pērn darba ienākumos deklarējusi 45 278 eiro. Viņa arī deklarējusi vairākus nekustamos īpašumus, bet Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja Daina Ročāne pērn algā saņēmusi 33 356 eiro, viņai arī deklarētas parādsaistības 20 562 eiro apmērā.

Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa pērn deklarējusi ieņēmumus 45 486 eiro. Viņa arī norādījusi, ka viņai īpašumā un kopīpašumā pieder vairāki nekustamie īpašumi Rīgā. Turpretim Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane pērn darba algā saņēmusi 38 453 eiro. Viņa arī deklarējusi 36,20 eiro, kas saņemti algā no Baltijas Starptautiskās akadēmijas.