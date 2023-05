Tirgošanās un koalīcijas stabilitāte – deputāti debatē par Valsts prezidenta vēlēšanām

Saeima trešdien, 31. maijā, sanākusi uz ārkārtas sēdi, lai izraudzītos nākamo Valsts prezidentu, izvēloties kādu no trim kandidātiem – Edgaru Rinkēviču, Elīnu Pinto vai Uldi Pīlēnu. Vienlaikus debatēs katrs politiskais spēks centās aizstāvēt sava kandidāta atbilstību amatam, kā arī izskanēja kritika par procesu, kādā tika "vāktas balsis" konkrētiem kandidātiem, apdraudot esošās koalīcijas stabilitāti.



Sākotnēji Saeimas tribīnē kāpa Valsts prezidenta amata kandidātus izvirzījušo politisko spēku Saeimas frakciju vadītāji, kuri aicināja balsot par viņu kandidātiem. Vēlāk debatēs uzrunas teica arī citi deputāti, kuri kritizēja veidu, kādā tika īstenots Valsts prezidenta izraudzīšanās process un kādās "aizkulišu sarunās" tika pieņemti lēmumi.

"Mūsu kandidāts vislabākais"

"Jaunās Vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis uzsvēra, ka Valsts prezidentam ir jābūt cilvēkam, kurš jau no pirmās dienas spēj efektīvi pildīt savus pienākumus. Viņš pauda pārliecību, ka Valsts prezidentam jābūt cilvēkam ar Eiropas un pasaules skatījumu, ar skatījumu, kas piemīt citiem Eiropas valstu līderiem. Prezidentam ir jābūt cilvēkam, kurš runā gan svešvalodās, gan diplomātijas valodā, gan dara to pārliecinoši un ar pašcieņu, sacīja politiķis un uzsvēra, ka no visiem aktīvajiem politiķiem mūsu valstī Rinkēvičs ir kvalificētākais Valsts prezidenta amatam.