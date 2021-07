Tracis ap Vērmanes dārza soliņiem: parkā patrulēs ar auto

Lai risinātu vandālisma problēmas Vērmanes dārzā, Rīgas domes (RD) Mājokļu un vides komitejas un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas kopīgā ārkārtas sēdē deputāti konceptuāli vienojās, ka ļaus Rīgas Pašvaldības policijai (RPP) parkā nakts stundās patrulēt ar auto. Tāpat arī patruļas parkā būšot biežākas, komitejas sēdē teica Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis (PP).

RD sasauca šo ārkārtas sēdi pēc tam, kad šonedēļ masu un sociālos medijus pāršalca vēsts, ka "Rīgas meži" Vērmanes dārzā likvidēs estrādes apkārtnes soliņus, lai dīkdieņiem novērstu ērtus apstākļus iedzeršanai, narkotiku lietošanai, trokšņošanai un nakšņošanai. RD deputāti steidza meklēt risinājumus, kā kārtību un parkā esošos soliņus saglabāt.

Šobrīd noņemtie Vērmanes dārza estrādes soli tiek remontēti, salaboti un nokrāsoti, lai pēc tam tos uzstādītu atpakaļ savās vietās, pavēstīja RD Komunikācijas pārvalde.

Cepurītis arī norādīja, ka jāturpina darbs attiecībā uz videonovērošanas kameru uzstādīšanu parkā un jāapdomā sociālas kampaņas īstenošana, ar kā palīdzību varētu uzlabot kārtību dārzā.

Vidējā termiņā plānots izvērtēt, kādas varētu būt izmaksas apsardzes algošanai Vērmanes dārza apsargāšanai un vai tās ir mazākas nekā potenciāli radītie zaudējumi, kā tas izskanēja komitejas sēdē. Un ilgtermiņā plānots spriest arī par apgaismojuma ierīkošanai Vērmanes dārzā un citos Rīgas parkos.

16 no 17 klātesošajiem deputāti atbalstīja šos konceptuālos risinājumus.

"Rīgas meži" valdes priekšsēdētāja Anita Skudra norādīja, ka uzņēmuma ieskatā vandālisms Vērmanes dārzā ir samilzusi problēma, kurai "Rīgas meži" uzmanību cenšas pievērst jau ilgstoši.

Skudra informēja, ka pie estrādes esošo soliņu metāla kāju zādzība fiksēta 6. aprīlī. Kā norādīja Skudra, "Rīgas meži" vairākkārt centušies rast risinājumu, taču komunikācija arī RPP neesot bijusi sekmīga.

"Mēs uzrakstījām iesniegumu gan pašvaldības policijai, gan arī kriminālpolicijai par šo gadījumu. Paralēli tam mēs interesējāmies par iespējām apdrošināt šīs kultūrvēsturiskās vērtības. Mums apdrošināšanas iespējas atteica, jo šeit nav novērošanas kameras," teica Skudra, norādot, ka "Rīgas meži" nav tiesības tās uzstādīt, jo jāņem vērā arī Vispārīgās datu aizsardzības regula.

"Rīgas meži" arī jautājuši par iespēju kameras uzstādīt PRR, kur viņiem norādīja, ka "novērošanas kameras budžetā iespējams ieplānots uz nākamo gadu".

Problēma ir akūta, atzina Skudra, līdz ar to arī Vērmanes parkā strādājošo dārznieku mērs ir pilns. "Pieci mūsu darbinieki apkalpo Vērmanes dārzu. No savas darba dienas 2,5 [stundas] katru dienu tiek veltītas, lai savākt visu to situāciju, kas ir katru nakti," teica Skudra.

"Rīgas meži" šonedēļ preses paziņojumā medijiem jau vēstīja, ka "posta aina Vērmaņdārza estrādē paveras teju katru rītu. Nogarlaikojušies dīkdieņi pa nakti ir izmētājuši solus, atkritumus, izraustījuši stādījumus, kā arī aprakstījuši nesen nokrāsotās estrādes sienas. Tā kā naktīs tualetes parka apkaimē ir slēgtas, uzdzīvotāji tam izmanto estrādes kaktus un apstādījumos. Līdz ar to parka darbiniekiem ik rītu nākas veltīt daudz laika, savācot postažu."

Runājot par zaudējumiem, kas mērāmi naudas formā, viņa uzskaitīja: "Šo bojājumu izmaksas un nozagtās kājas – ap tūkstoš eiro. Nemaz nerunāsim par izrautajiem apstādījumiem, hortenzijas vien izmaksā 130 eiro. Papildu atkritumi tikai un vienīgi no estrādes teritorijas ir ap kubikmetru dienā. Pluss vēl savākšana, aizvešana un arī Getliņu izmaksas, kas mēnesī sastāda ap 1500 eiro."

RPP gan policijas "dārzā" mestos akmeņus noraida. RPP pārstāvis Andrejs Aronovs atzina, ka vandālisms Vērmanes dārzā nav nekas jauns, un neesot arī tā, ka pēdējo nedēļu laikā šī problēma ir būtiski samilzusi. Par risinājumiem, kā kārtību parkā uzlabot, arī policijā ir prātots, taču līdz galam īstenot atsevišķus risinājumus, nav sanācis, jo policijai "trūkst kapacitātes".

Jāstrādā ar jauniešiem

Kā atzīmēja Aronovs, ar vandālismu nodarbojas tieši jaunieši. To, kā stāsta policijas pārstāvis, varot skaidrot ar 2016. gadā 1. jūnijā ieviestajām izmaiņām, kas paredz, ka nepilngadīgie nav saucami tiešā veidā pie administratīvās atbildības. Proti, ne jauniešiem, ne viņu vecākiem par pārkāpumiem nepiemēro administratīvos sodus, viņiem piemēro audzinošo rakstura apstākļus.

Aronovs runāja par Administratīvās atbildības likuma 6. panta 2. daļu.

"Šo izmaiņu rezultātā dabūja jauniešus, kuriem nav nekāda respekta pret jebkādām normām. Mums arī ir tādi jauka vide, kur pilnīgi var redzēt, ka 15 gadīgi jaunieši ar viskija pudeli rokās un cigareti prasa policistam: "Nu, ko tu man izdarīsi? Nosūtīsi pie daktera? Še tev pudele un cigarete, es tūlīt nopirkšu vēl!"," teica Aronovs.

Aronovs gan uzsvēra, ka ir jāstrādā ar jauniešiem, kuriem sevišķi Covid-19 izraisītās pandēmijas rezultātā ir būtiski pulcēties, jo vairāk nekā gadu šīs iespējas bija ierobežotas. Tāpat viņš atzina, ka jauniešiem šobrīd trūkst veidu, kā pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi. "Šeit ir jābūt kompleksam risinājumam – jāpiedāvā, jāierāda jauniešiem opcija kaut kur pavadīt laiku, kur izpausties grafiti māksliniekiem," viņš teica.

Kā komitejas sēdē stāstīja Aronovs, tikai pēdējos trīs gadus Vērmaņa dārza vārti ir atvērti visu diennakti, tāpēc komitejas sēdē izskanēja, ka tos slēgt būtu īstermiņa risinājums vandālisma problēmai.

Par RPP patruļām – "Rīgas meži" pārstāve teica, ka lai arī patruļas dienas laikā "izskatās ievērojami", no tām diži liela jēga neesot. Proti, Vērmanes dārzu demolējot tieši nakts stundās.

Aronovs gan savā uzrunā paskaidroja, ka policija patrulē naktīs, taču viņu "uzmanību" bieži novērš kādi kautiņi vai cilvēku nesaskaņas Vecrīgas izklaides vietās. "Tiklīdz ir aizturētās personas kautiņa dēļ, tur ir Valsts policija, un patruļa faktiski uz pusotru līniju pazūd. Ceturtdienās, piektdienās, sestdienās mūsu patruļas praktiski strādā kā tāds transports – aizbrauc uz Vecrīgu, aiztur [kautiņos iesaistītos], dodas uz Valsts policiju un stundām ilgi atrakstās," teica Aronovs.

Videonovērošanas kameras

PRR pārstāvis skaidroja, ka viens no risinājumiem ir uzstādīt videonovērošanas kameras. Taču parkā tās nemaz neesot tik viegli novietot. " Tā vide parkā laba no apzaļumošanas viedokļa, bet ļoti nelabvēlīga kamerām, jo tur kameras rakursā vienmēr būs zaļumi, pumpuri," teica Aronovs.

Viņš kā risinājumu piedāvāja uzstādīt stopu jeb pārvietojamo kameru uz skatuves Vērmanes dārzā. Jau iepriekš par to spriest, taču Aronovs "nezina, kāpēc tas nenotika".

Tomēr ar video novērošanas kamerām kārtību neuzlabos, ja nebūs neviena, kas reaģēs uz novērošanas kamerās redzamo. "Kamera bez reaģēšanas neatrisinās situāciju," komitejas sēdē teica deputāte Selīna Vancāne (APP)

Taču policijā ir resursu trūkums. Kā teica Aronovs, šobrīd ir darbam policijā ir atvērtas 120 vakances.

Parka slēgšana naktī

Ņemot vērā, ka PRR savos datos var vērot, ka pārkāpumi un vandālisms Vērmanes dārzā ir aktuāli, kopš dārza vārti atvērti visiem diennakts režīmā, viens no risinājumiem ir atgriezties pie iepriekš spēkā esošās kārtības – parku naktī slēgt. Jautājums esot cikos slēgt. Kā, runājot ar Vērmanes dārzā strādājošajiem, noskaidroja Vancāne, līdz pusnaktij "viss jau ir izdarīts".

Tomēr šis risinājums - uz noteiktu dienas laiku parku slēgt – ir strīdīgs jautājums deputātu vidū.

Miroslavs Kodis (APP) atteica, ka nepiekrīt šim risinājumam, jo tas ir būtisks parks visiem Rīgas iedzīvotājiem un viesiem: "Man liekas, ka mums tomēr jāmeklē cits risinājums, nevis, ka mums vienkārši ir problēma, un tāpēc mēs slēdzam, un viss, problēmas mums nav."