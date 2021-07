Trešdaļa izglītības nozarē strādājošo kategoriski iebilst pret Covid-19 vakcināciju, liecina aptauja

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) veiktajā aptaujā par attieksmi pret obligātu izglītības nozarē strādājošo vakcinēšanu pret Covid-19 secināts, ka 43% aptaujāto jau ir potējušies, taču 35% aptaujāto kategoriski iebilst pret Covid-19 vakcināciju.

LIZDA jau iepriekš vairākkārt publiski pauda savus iebildumus pret obligātu vakcināciju pret Covid-19. "LIZDA ir par brīvprātīgu vakcinēšanos un uzskata, ka jādod iespēja strādāt gan par, pret un neizlēmušajiem par vakcinēšanos. LIZDA aicina valdībai un noteiktai sabiedrības daļai pārtraukt agresiju pret nozarē strādājošajiem, bet veidot cieņpilnu komunikāciju un veicināt sabiedrības izpratni, ka klātienes mācības ir visas sabiedrības prioritāte un kopīga atbildība," rakstīts arodbiedrības mājaslapā.

LIZDA veiktā aptauja notika laikā no 13. līdz 15. jūlijam. Aptaujā piedalījās 6838 respondentu (97% sievietes un 3% vīriešu). Aptaujā piedalījās pedagogi, augstskolu mācībspēki un izglītības iestāžu tehniskie darbinieki. 60% no pētījuma dalībniekiem ir LIZDA biedri. Portāls "Delfi" piedāvā iepazīties ar daļu aptaujas rezultātu.

Aptaujā LIZDA noskaidroja arī respondentu viedokli par galvenajiem iemesliem, kāpēc izglītības iestādēs nodarbinātie atsakās vakcinēties pret Covid-19. Nevakcinēšanās iemeslus norādīja 4842 aptaujātie un kā visbiežāk pieminētie no tiem ir:

Bailes no blaknēm, komplikācijām, veselības problēmām pēc vakcīnas;

uzskata, ka vakcīna ir eksperimentāla, nav pietiekami pārbaudīta;

trūkst informācijas (ticamas, pārliecinošas, no drošiem avotiem) par vakcīnu, tās sastāvu, blaknēm;

negatīva, pretrunīga un pret vakcinēšanos noskaņoto publiskā informācija, TV, radio, sociālos tīklos, dezinformācija;

neticība vakcīnas efektivitātei (tāpat slimo, pārnēsā), drošībai;

spiediens no valdības, sabiedrības (pretreakcija);

egoisms, izglītības un intelekta trūkums, aizspriedumi, ietiepība;

esošās veselības problēmas;

uzskata, ka pietiek ar dabīgo imunitāti, apkārtējie neslimo smagi, iepriekš strādājuši klātienē un saslimstība ir bijusi ļoti maza vai nav bijusi;

uzskata, ka jābūt brīvai izvēlei;

neviens (valsts, vakcīnu izstrādātāji) neuzņemas atbildību par vakcīnas sekām, tikai paša atbildība (aptauja tika uzsākta pirms likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" izskatīšanas Ministru kabinetā);

uzskata, ka nepietiek ar pedagogu vakcināciju, arī vecākiem un bērniem jābūt vakcinētiem, lai nebūtu izplatība;

ir izslimojuši, ir antivielas.

Jau ziņots, ka arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga iepriekš portālam "Delfi" norādīja, ka daudz skolotāju nepotējas sava veselības stāvokļa dēļ. "Cilvēks, kuram ir vairākas veselības problēmas, nav pārliecināts, ka vakcīna tiešām nekādu ietekmi neatstās uz viņa veselību, ja viņam ir vairākas, dažādas diagnozes. Tādu zvanu ir ļoti daudz, kur ģimenes ārsts un ārstējošais ārsts kategoriski neiesakot pie noteiktās diagnozes vakcinēties," teica Vanaga.

Savukārt veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" gan izskaidroja, ka vienīgais veselības iemesls, kāpēc no vakcīnas vajadzētu izvairīties, ir indikācijas par to, ka pacientam varētu būt anafilaktiskais šoks no kādas vakcīnas sastāvdaļas. Tādā gadījumā būtu jāapdomā citas vakcīnas lietošana, norādīja Pavļuts.

Tikmēr LIZDA aptaujas rezultāti rāda, ka aptuveni ceturtā daļa skolotāju jeb 25,8% aptaujāto ir informēti par gadījumiem, kad ģimenes ārsts vai cits mediķis neiesaka vakcinēties.

Arī Pavļuts jau iepriekš norādīja, ka zina par gadījumiem, kad no vakcinēšanās pret Covid-19 atrunā ģimenes ārsti: "Mēs diezgan bieži sastopamies ar informāciju, ka cilvēkus no vakcīnas atrunā un iesaka nogaidīt [potēšanos] viņu ārsti un speciālisti kaut kādās jomās vai ģimenes ārsti. Mēs ar to strādājam, novadot šo informāciju ģimenēs ārstiem, rīkojam pasākumos, kuros piedalās ārsti, infektologi, kuri skaidro šo situāciju."

"Delfi" jau rakstīja, ka skolotājiem vajadzēs sadarbspējīgos sertifikātu. Proti, noteiktos gadījumos atkarībā no darba specifikas pildīt darba (amata, dienesta) pienākumus drīkstēs tikai tādi darbinieki, kuri ir vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19.

Aptaujā LIZDA noskaidroja skolotāju attieksmi pret obligātu vakcinēšanos visiem Latvijas iedzīvotājiem. Aptaujas rezultāti rāda, ka teju puse jeb 48,6% pilnībā tam nepiekrīt.

Skolotāju vidū plašu rezonansi izraisīja valdības konceptuālais lēmums, kas paredz darba devējam iespēju atlaist noteiktu profesiju pārstāvjus, kas nav vakcinējušies. "Tas ir ļoti neizvērtēts augstas pakāpes risks. Jau šodien trūkst ļoti daudz pedagogu. Kopš valdība nāca klajā ar šo paziņojumu, diemžēl tas ir tikai eskalējis šo agresivitāti neizlēmušo daļā, kuri tiešām ļoti, ļoti pamatotu iemeslu dēļ nav vakcinējušies," teica Vanaga.

Kā liecina LIZDA aptaujas rezultāti, vairāk nekā ceturtdaļa skolotāju jeb 26,8% aptaujāto ir gatavi pamest darbu izglītības iestādē, ja vakcinēšanās būs noteikta kā obligāta.

47,7% skolā strādājošie uzskata, ka gadījumā, ja skolotājiem būtu obligāti jāvakcinējas pret Covid-19, izglītības iestādē nodarbinātajiem ir jābūt tiesībām zināt, vai izglītojamie un viņu vecāki ir vakcinējušies.

Arodbiedrība lūdz Saeimas deputātus ņemt vērā LIZDA veiktās aptaujas rezultātus un iesniegt likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" grozījumus, kuri paredzētu iespēju strādāt gan vakcinētajam, gan nevakcinētajam testu veikušajam izglītības nozarē nodarbinātajam.

LIZDAS aptaujas rezultāti gan rāda, ka lielākā daļa aptaujāto jeb 79,9% nav gatavi maksāt par Covid-19 testa veikšanu katru nedēļu.

Ar visiem aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties šeit.