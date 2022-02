Turpina piešķirt piemaksas pašvaldības policistiem par darbu Covid-19 laikā

Ministru kabinets otrdien, 22. februārī, lēma piešķirt Iekšlietu ministrijai (IeM) 332 413 eiro, lai segtu izdevumus piemaksām pašvaldību policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu, kā arī piemaksām par nakts darbu Dobeles novada Pašvaldības policijas darbiniekiem.

IeM portālu "Delfi" informēja, ka pašvaldību policijas darbinieki apsekoja tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citas sabiedriskās vietas, nodrošināja sabiedrisko kārtību, veica sejas aizsargmasku, sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu kontroli, kontrolēja pulcēšanās ierobežojumus, kā arī piedalījās Valsts policijas rīkotājās zibakcijās, pārbaudot tirdzniecības vietas un sabiedrisko transportu.

Dobeles novada pašvaldības policijas darbiniekiem piemaksas piešķirs laikposmā no 2021. gada 27. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim, Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas, Baldones un Iecavas nodaļās strādājošajiem – laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, pārējo pašvaldību policijas darbiniekiem – laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Tāpat piemaksas piešķirs par nakts darbu Dobeles novada Pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri tika iesaistīti virsstundu darbā laikposmā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no pulksten 22 līdz 5.

Izdevumi piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos tiek kompensēti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Piemaksu nosaka 75% apmērā no stundas algas likmes, bet piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka attiecīgās pašvaldības dome. Savukārt izdevumi piemaksām par nakts darbu pašvaldībām tiek kompensēti 75% apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas.

Ādažu novada pašvaldībai piešķirti 5 771 eiro, Balvu novada pašvaldības policijai – 706,99 eiro, Bauskas novada pašvaldības policijai – 504,79 eiro, Rundāles pašvaldības policijai – 257,36 eiro, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai – 3 048,53 eiro, Dobeles novada Pašvaldības policijai – 6 638,88 eiro, Gulbenes novada pašvaldības policijai – 589,14 eiro, Jelgavas pašvaldības policijai – 5 756,97 eiro, Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijai – 1 401,36 eiro.

Reģionālā pašvaldības policijai piešķirti – 1 277,16 eiro, Liepājas pilsētas pašvaldības policijai – 5 725,02 eiro, Ogres novada pašvaldībai – 8 901,67 eiro, Olaines novada pašvaldības policijai – 524,89 eiro, Rīgas pašvaldības policijai – 247 245,75 eiro, Ropažu novada pašvaldības policijai – 3 559,19 eiro, Salaspils novada Domei – 1 958,56 eiro, Saulkrastu novada pašvaldības policijai– 769,27 eiro, Siguldas novada Pašvaldības policijai – 13 078,52 eiro, Smiltenes Pašvaldības policijai – 600,11 eiro, Talsu novada pašvaldībai – 2 086,47 eiro, Tukuma novada pašvaldības policijai – 353,33 eiro, Valkas novada pašvaldībai – 103,46 eiro, Valmieras novada pašvaldības policijai – 7 606,50 eiro, Ventspils Pašvaldības policijai – 13 947,17 eiro.

Laika periodā no 2021. gada 1. decembra līdz 31. decembrim, Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumos tika iesaistīti vairāk nekā 1120 pašvaldību policijas darbinieki.

Latvijā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību.