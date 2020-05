Turpinās 'aizbēgušā' drona meklēšana; iesaistītas četras lidmašīnas

Pirmdien, 4. maijā, turpinās nekontrolēti lidojošā drona meklēšana. Lidaparāta meklēšanu no gaisa turpina trīs privātās lidmašīnas, kā arī Nacionālo bruņoto spēku lidmašīna "An-2", mikroblogošanas vietnē "Twitter" informēja Civilās aizsardzības aģentūra (CAA).

Aģentūra norāda, ka nekontrolēti lidojošā drona meklēšanas darbos nakts laikā ir saņemti vairāki ziņojumi no iedzīvotājiem par, iespējams, redzēto dronu.

Ziņojumi, kas saņemti svētdienas laikā un naktī uz pirmdienu, nav apstiprinājuši, ka tas bijis uzņēmuma "UAVFactory" pazudušais drons.

Arī šobrīd CAA nav informācijas par lidaparāta iespējamo atrašanās vietu. Pirmdien meklēšanu no gaisa turpina trīs privātās lidmašīnas, bet no pulksten 9 to Nacionālo bruņoto spēku lidmašīna "An-2", kas meklēšanu turpinās visas dienas garumā.

Savukārt drona īpašnieks uz zemes izvietojis sešas meklēšanas vienības ar mērķi pārņemt drona vadību, ja tas tiks manīts. Vienlaikus tiek analizēta no visiem avotiem pēdējo divu dienu laikā iegūtā informācija, lai noteiktu iespējamos drona pārvietošanās scenārijus un turpmāko rīcību, informē CAA.

Jau vēstīts, ka CAA sākusi izmeklēšanu par SIA "UAVFactory" piederošā drona pazušanas gadījumu, un līdz lietas apstākļu noskaidrošanai apturēta uzņēmumam izsniegtā atļauja paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, informēja CAA Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Aivis Vincevs.

Viņš apstiprināja, ka testa lidojuma laikā pazudušais un, iespējams, joprojām nekontrolēti lidojošais drons ir SIA "UAVFactory" īpašums.

Pazudušā bezpilota gaisa kuģa meklēšanā svētdien pēc CAA un VAS "Latvijas Gaisa satiksme" lūguma iesaistīta armijas lidmašīna "An-2" ar nepieciešamo ekspertīzi un aprīkojumu drona vadības atgūšanai, informēja Nacionālie bruņotie spēki.

Internetā atrodamā informācija liecina, ka "An-2" ir vienmotora biplāns, kurš sarunvalodā iemantojis nosaukumu "kukuruzņiks".

Savukārt sestdien pazudušā nekontrolētā drona meklēšanā tika izmantots arī helikopters "Mi-17".

Kā ziņots, "noklīdušā" drona radīto risku dēļ ir slēgta lidostas "Rīga" gaisa telpa, mikroblogošanas vietnē "Twitter" svētdienas pēcpusdienā pavēstīja Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Lidostas Komunikācijas vienības vadītāja Laura Karnīte apstiprināja, ka saistībā ar pazudušo dronu aviosabiedrības "SmartLynx" lidmašīna Urumči-Rīga bija spiesta nolaisties rezerves lidostā Tallinā.

Covid-19 pandēmijas dēļ gan starptautiskie pasažieru pārvadājumi kopš marta vidus nenotiek, izņemot atsevišķus iepriekš saskaņotus reisus, tomēr tiek veikti kravu aviopārvadājumi.

Pazudušā drona dēļ civilās aviācijas gaisa kuģiem, kuri lidojumus veic saskaņā ar instrumentālajiem lidojumu noteikumiem, ir izdots ierobežojums izmantot Latvijas gaisa telpu augstumā līdz 5950 metriem.

Sestdien kontrolēta testa lidojuma laikā zuda sakari ar dronu ražotājai SIA "UAVFactory" piederošu bezpilota lidaparātu. Uzņēmuma pārstāvis Jevgenijs Šiļņikovs apstiprināja, ka gaisa kuģis var lidot līdz 90 stundām, kā arī piebilda, ka tā planēšana orbītā ir atkarīga no vēja.

Lidojošais gaisa kuģis ir apmēram 3,5 metrus plats un 5,5 metrus garš, bet sver aptuveni 26 kilogramus. Drona lidojuma ātrums varētu būt aptuveni 70 kilometri stundā.

Iedzīvotāji, kuri pamana 5,5 metrus plato un 3,5 metrus garo bezpilota gaisa kuģi, tiek aicināti nekavējoties sazināties ar Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru pa tālruņiem 29 337 238 vai 65 703 988.