Turpinoties atkusnim, uz grants autoceļiem ir apgrūtināti braukšanas apstākļi

Turpinoties atkusnim, īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi visā valsts teritorijā šobrīd ir uz vietējiem autoceļiem ar grants segumu, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, un atkušņa laikā uzlabot braukšanas apstākļus uz tiem ir īpaši sarežģīti, jo kaisīto smilti no ceļa noskalo kūstošais sniegs vai lietus. Piebraukto sniega kārtu uz grants autoceļiem rievo, taču, kūstot sniegam, izkūst arī rievas. Tāpēc autobraucējiem ir jārēķinās ar sarežģīties braukšanas apstākļiem gan šodien, gan turpmākajās nedēļas dienās.

"Latvijas Valsts ceļi" aicina autobraucējus plānot papildu laiku ceļam, būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlēties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Meteoroloģiskā prognoze liecina, ka tuvākajās dienās gaisa temperatūra saglabāsies pozitīva, gaidāma arī intensīva snigšana. Vien nedēļas beigās gaisa temperatūra varētu pazemināties un noslīdēt zem nulles.

Valsts autoceļi ir sadalīti pēc uzturēšanas klasēm, prioritāri uzturēšanas darbi tiek veikti uz valsts galvenajiem autoceļiem. "Latvijas Valsts ceļi" atgādina, ka jārēķinās, ka valsts reģionālie autoceļi ar mazu satiksmes intensitāti, kā arī vietējās nozīmes autoceļi var būt sniegoti, bet viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases.

Valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas klases – A, A1, B, C un D. Pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei 10 cm, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts, informē "Latvijas Valsts ceļi".

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem veic trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas klasi četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās, D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts.

Autoceļiem ar grants segumu noteikta ir C vai D uzturēšanas klase, kas nozīmē, ka laiks autoceļu brauktuves apstrādei ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves bīstamajos posmos netiek normēts. Līdz ar to ceļu lietotājiem jābūt uzmanīgiem, jo grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos - stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.