Ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši divi cilvēki

Naktī uz svētdienu pulksten 2.24 saņemts izsaukums uz Vēja ielu Rīgā, kur deg šķūnis, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg šķūņi 20 kvadrātmetru platībā un blakus esošās dzīvojamās mājas jumts 10 kvadrātmetru platībā. No dzīvojamās ēkas evakuēti divi cilvēki. Pulksten 5.12 ugunsgrēks likvidēts.

Sestdien pulksten 12 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu Priežu ielā Madonā, kur ugunsgrēks izcēlies trīsstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka otrā stāva dzīvokļa virtuvē deg sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, bet vēl vienu cilvēku evakuēja.

Ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā, viens ugunsdzēsējs glābējs vērsās pie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pulksten 13.18 ugunsgrēks likvidēts.

Naktī uz sestdienu pulksten 00.18 saņemts izsaukums uz kādu deviņstāvu dzīvojamo māju Rīgā, kur izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka pirmā stāva dzīvoklī deg mēbeles trīs kvadrātmetru platībā. Degošajā dzīvoklī atrasts cilvēks, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi.

No augšējiem ēkas stāviem, ar glābšanas masku palīdzību, ugunsdzēsēji glābēji izglāba piecus cilvēkus. Dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, atradās dūmu detektors, bet tas atradās plauktā, nevis pie griestiem. Pulksten 2.02 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Piektdien pulksten 14.25 VUGD saņēma izsaukumu uz Krāslavas novadu, kur ugunsgrēks izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā konstatēts, ka otrā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas trīs kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējas trīs cilvēki, savukārt trīs cilvēkus no piedūmotās ēkas izglāba ugunsdzēsēji glābēji. Vienam no izglābtajiem cilvēkiem NMPD mediķi konstatēja nāvi. Pulksten 16.35 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Pulksten 12.16 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Tukuma novada Kandavas pagastu, kur ugunsgrēks izcēlies vienstāva ēkā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka deg garāžas tipa ēka 170 kvadrātmetru platībā un tajā iekšā atradās vieglā automašīna, blakus ēkai sadega piecas vieglās automašīnas 30 kvadrātmetru platībā un riepas 45 kvadrātmetru platībā.

No uguns izplatības tika nosargāts tuvumā esošais angārs, savukārt blakus angāram nodega vienstāva ēka 16 kvadrātmetru platībā, smagā automašīna astoņu kvadrātmetru platībā, trīs smagās automašīnas piekabes 90 kvadrātmetru platībā un riepas 36 kvadrātmetru platībā.

Pa teritoriju bija izlijusi degviela, kas dega 1500 kvadrātmetru platībā. Kopējā degšanas platība notikuma vietā bija 1895 kvadrātmetri un pulksten 16.28 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Sestdien pulksten 13.45 VUGD saņēma izsaukumu uz Saldus novada Saldus pagastu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. Notikuma vietā bija notikusi vieglās automašīnas un mikroautobusa sadursme. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus no automašīnām atbrīvoja trīs cilvēkus, kurus nodeva NMPD mediķiem. Tika sakārtota ceļa braucamā daļa un pulksten 16.03 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Aizvadītajās trīs diennaktīs, laika posmā no šī gada 4. novembra pulksten 6.30 līdz 7. novembra pulksten 6.30, VUGD saņēma 134 izsaukumus – 31 uz ugunsgrēku dzēšanu, 72 uz glābšanas darbiem, bet 30 izsaukumi bija maldinājumi.