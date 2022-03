Ukrainas bēgļus Latvijā līdz 1. aprīlim varēs pieņemt darbā bez Covid-19 vakcinācijas sertifikāta

Laikā līdz 1. aprīlim darba devēji Latvijā varēs pieņemt darbā Ukrainas pilsoņus vai viņu ģimenes locekļus, kuri izceļojuši no Ukrainas saistībā ar Krievijas izraisīto militāro iebrukumu tajā, bez Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, otrdien, 15. martā, lēma valdība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veselības ministrijas (VM) sagatavotajā noteikumu projekta anotācijā rakstīts, ka šī norma nevar tikt piemērot viesstrādniekiem, kas uzturas Latvijā jau pirms Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā.

Vienlaicīgi arī tiek paredzēts, ka no 1. aprīļa tajos darbos, kur būs noteikts pienākums darbu klātienē veikt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas darba pienākumus būs uzsākuši šajos darbos bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta būs jāuzsāk primārā vakcinācija divu nedēļu laikā un tā jāpabeidz septiņu dienu laikā pēc īsākās noteiktās vakcinācijas shēmas. Ņemot vērā to, ka Ukrainas iedzīvotājiem var nebūt dokumentu, kas pierāda vakcinācijas faktu, vēl tiks lemts par sistēmu šo cilvēku vakcinācijas fakta apzināšanai, norādīja ministrija.

Kā anotācijā raksta VM, Latvijā, ierodoties lielam skaitam patvēruma meklētāju, nepieciešami papildu cilvēkresursi pakalpojumu nodrošināšanai šiem cilvēkiem, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādēs, izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās, kā arī citās pakalpojumu sniegšanas vietās. Šiem cilvēkiem, ierodoties Latvijā, ne vienmēr ir līdzi atbilstoši dokumenti, lai pierādītu vakcinācijas faktu, tādēļ vakcinācija var būt par šķērsli, lai uzsāktu darbu izglītības iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietā vai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietā u.tml. Ministrijas ieskatā tādēļ ir nepieciešams pārejas periods patvēruma meklētājiem no Ukrainas.

Līdzšinējais regulējums paredzēja, ka vakcinācijas pienākums konkrētās darba vietās ir noteikts līdz 1. aprīlim. Paredzot, ka pēc 1. aprīļa varētu tikt precizēti nosacījumi vakcinācijas pienākumam klātienes darbā, šis pārejas periods patvēruma meklētājiem no Ukrainas ir jāparedz līdz 1. aprīlim, norāda VM.