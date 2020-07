Uz mēnesi slēgs satiksmi Tērbatas ielā, to atvēlot gājējiem un tirgotājiem

No 15. jūlija vakara līdz 18. augustam slēgs transportlīdzekļu satiksmi teju visā Tērbatas ielā, atvēlot ielu tirdzniecībai un gājējiem, otrdien nolēma Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija.

Satiksme Tērbatas ielā būs daļēji slēgta no 15. jūlija pulksten 21.45 līdz 16. augusta pulksten 21 posmā no Elizabetes ielas līdz ieejai Vidzemes tirgū.

Ielu būs iespējams šķērsot ar dažiem izņēmumiem, tostarp izņēmums attieksies uz operatīvo un preču piegādes transportu un iedzīvotāju piekļuvi iekšpagalmiem.

Rīgas domes izstrādātā satiksmes karte Tērbatas ielā ir pieejama pašvaldības mājaslapā.

Tērbatas ielas garumā iedzīvotāju labklājībai tiks iekārtotas zaļās atpūtas zonas un paplašinātas kafejnīcu terases, vietām būs iespēja baudīt lauku gardumus no Latvijas mājražotājiem un nedēļas nogalēs piedzīvot daudzveidīgu kultūras programmu bērniem un pieaugušajiem. Tāpat visas ielas garumā būs nodrošināta bezmaksas bezvadu interneta piekļuve, informē Rīgas dome.

Uz iniciatīvas laiku būs slēgts 1. trolejbusa maršruts, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot Brīvības un Krišjāņa Barona ielā kursējošo sabiedrisko transportu.

Vietvara aicina esošos Tērbatas ielas uzņēmējus un citus tirgotājus piedalīties ielas aktivizācijā, lai kopīgiem spēkiem mazinātu pēc krīzes ekonomiskās un sociālās sekas un radītu drošu un atvērtu vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Lai arī transportlīdzekļu satiksme būs slēgta no 15. jūlija vakara, slēgto posmu gājēji un tirgotāji varēs sākt izmantot no 17. jūlija līdz 16. augustam, bet ielu tirdzniecība būs ļauta laika posmā no pulksten 10 līdz 22.

Rīgas domes Satiksmes departamentam ir uzdots sagatavot un saskaņot satiksmes organizācijas shēmas, kā arī izvietot satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus no 15. jūlija vakara, kā arī nodrošināt Tērbatas ielas brauktuves sakopšanu un velo novietņu izvietošanu.

Savukārt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam sadarbībā ar Rīgas Tūrisma attīstības biroju "Live Riga" ir uzdots sagatavot kultūras programmu un saņemt atļauju saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu. Kultūras programmu plānots publicēt pašvaldības mājaslapā www.riga.lv.

Par papildu atkritumu tvertņu, sanitāro konteineru, roku dezinfekciju plauktu un citu drošības elementu nodrošināšanu Covid-19 izplatības ierobežošanai rūpēsies pašvaldības Mājokļu un vides departaments.