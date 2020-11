Uz Tallinas, Daugavpils un Rēzeknes šosejām turpinās remontdarbi

Arī novembrī daudzviet valsts autoceļu tīklā turpinās remontdarbi un autovadītājiem ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Darbi turpinās uz Tallinas šosejas tās sākumposmā, vairākos Daugavpils šosejas posmos, arī uz Rēzeknes šosejas uz Rīgas apvedceļa pie Jaunmārupes.

Ņemot vērā laika apstākļus atsevišķos ceļu remontdarbu posmos sāk ieviest tehnoloģisko ziemas pārtraukumu, kura laikā paliek ātruma ierobežojumi. Piemēram, uz Liepājas šosejas (A9) pie Saldus un uz autoceļa Rēzekne–Daugavpils (A13) pie Rēzeknes būvdarbu posmos sācies tehnoloģiskais pārtraukums – tur paliek spēkā ātruma ierobežojums 70 km/h, pie Rēzeknes arī 50 km/h.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz galvenajiem autoceļiem:

Uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Vidzemes šosejas līdz Alderu pagriezienam (0,0.-2,5. km) ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Uz Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils–Babīte) sašaurināta brauktuve pie ceļa pārvada pie Jaunmārupes un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Uz autoceļa Rīga–Jaunmārupe (P132) satiksme uz pārvada pa vienu joslu ar priekšrocības zīmēm.

Uz Daugavpils šosejas (A6):

posmā pie Pļaviņām starp abiem rotācijas apļiem ir noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, divi luksoforu posmi un ceļā var paiet 10 minūtes;

posmā no Līvāniem līdz Stūrišķiem ir viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums 70 km/h;

posmā no Teivāniem līdz Kreipāniem aiz Daugavpils divi reversīvas satiksmes posmi, no tiem viens ar luksoforiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Uz galvenā autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza (A12) posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem pie Rēzeknes ir divi ar luksoforiem regulēti posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un pusstunda ceļā.