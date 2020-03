'Vai kartona Saeima?' – kādu reakciju soctīklos un kolēģos raisa Kaimiņa saslimšana

Pie frakcijām nepiederošā, bet joprojām Saeimas valdošajai koalīcijai piederošā deputāta Artusa Kaimiņa sestdienas rīta paziņojums sociālajos tīklos, ka viņam konstatēta saslimšana ar "Covid-19" raisījusi ne tikai epidemioloģisko izmeklēšanu un plašāku speciālistu diskusiju par Saeimas darbu ārkārtējā situācijā globālas pandēmijas apstākļos, bet arī dažādus komentārus sociālajos tīklos.

Gana nesaudzīgi par deputāta Kaimiņa nedienām izteicies ne viens vien viņa kolēģis politikā, kā arī politikas vērotājs.

Izskan ārpus Latvijas:

Latvian parliamentarian Artuss Kaimins @artuss commendably publicized his test, self-isolated, but perhaps too late not to take down much of the parliament and parts of the Latvian government with him.