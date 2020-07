Vairums pagājušajā diennaktī konstatēto Covid-19 slimnieku dzīvo Rīgā

No astoņiem pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 slimniekiem pieci dzīvo Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Pa vienam saslimušajam reģistrēts Jūrmalā, Liepājā un Babītes novadā.

Rīgā ar Covid-19 slimo cilvēku skaits pieaudzis līdz 69, bet Liepājā līdz sešiem cilvēkiem. Jūrmalā aktīvi inficēto skaits joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs saslimušo skaits netiek atklāts. Līdz ar viena iedzīvotāja inficēšanos Covid-19 ir atgriezies Babītes novadā.

SPKC arī precizējis datus par viena saslimušā dzīvesvietu un tādēļ saslimšanas tomēr nav reģistrētas Valmierā, kā tika ziņots piektdien, bet gan Kocēnu novadā, kur saslimušo skaits kopumā joprojām nepārsniedz piecus gadījumus.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficētajiem četri ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, bet pa diviem vecuma grupā no 20 līdz 29 un no 40 līdz 49 gadiem.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 1870 Covid-19 testi un reģistrēti astoņi jauni saslimšanas gadījumi. SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm, bet seši saistīti ar iepriekšējās dienās izskanējušiem saslimšanas gadījumiem, kas saistīti ar izklaides vietu apmeklēšanu. Savukārt ar vēl vienu saslimušo uzsākta saziņa, lai precizētu papildu informāciju.

Līdz šim valstī veikti 167 480 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas ir 1173 personas un 30 mirušas. Savukārt atveseļojušies ir 1019 cilvēki.

Šonedēļ būtiski pieaudzis jaunu reģistrētu Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits. Pirmdien un otrdien tika reģistrēti pa septiņiem jauniem gadījumiem, trešdien - 13, bet ceturtdien - 11.

SPKC šonedēļ fiksējis trīs Covid-19 uzliesmojumus, kas saistīti ar draugu kompāniju izklaidi publiskās vietās un kuru epidemioloģiskās izmeklēšana turpinās, līdz ar to var pieaugt saslimušo skaits. SPKC arī ir izsludinājis sarakstu ar sešām publiskām vietām Liepājā un divām vietām Rīgā, kuru apmeklētājiem bijis risks inficēties ar Covid-19, tāpēc tagad būtu nepieciešams īpaši rūpīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim un nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes.

Centra speciālisti aicina īpaši savai uzmanībai sekot iedzīvotājus, kas no 27.jūnija vakara līdz 8.jūlija vakaram Rīgā apmeklēja restorānu "Aqua Luna" Andrejostas ielā 5k-5, kā arī no 28.jūnija vakara līdz 9.jūlija vakaram apmeklēja restorānu "Kinki" Blaumaņa iela 5A.

Tāpat inficēšanās riski bijuši tiem, kuri 3.jūlija vakarā Liepājā atradās viesnīcā "Sport Hotel", Dzērves ielā 9, un šajā pilsētā 3.jūlija vakarā apmeklēja restorānu "7.līnija", Peldu ielā 59A, bet 4.jūlija vakarā atradās kafejnīcā "Darbnīca", Lielā iela 8, alus bārā "Miezis&Ko", Kuģinieku iela 5, bija kafejnīcā "Delisnack", Dzirnavu iela 4, savukārt 5.jūlija vakarā Liepājā apmeklēja kafejnīcu "Vējš", Graudu iela 45.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību un novērstu arvien jaunus slimības uzliesmojumus, Ministru kabinets ārkārtas sēdē piektdien nolēma saīsināt sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laiku.