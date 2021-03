Vakcinācija pret Covid-19: no pirmdienas var pieteikties cilvēki ar hroniskām saslimšanām

No pirmdienas, 22. marta, savas vakcīnas pret Covid-19 saņemšanai aicināti pieteikties cilvēki ar hroniskām saslimšanām, preses konferencē žurnālistus informēja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Pacienti ar hroniskām saslimšanām aicināti pieteikties vietnē “manavakcina.lv”, zvanot pa tālruni 8989 vai pie saviem ģimenes ārstiem.

Kā norādīja Pavļuts, vietnē "manavakcina.lv" un pa tālruni 8989 pieteikušies jau 23 000 cilvēku, kas ietilpst šajā prioritāri vakcinējamo cilvēku grupā, kā arī kopumā Latvijā ir 166 000 cilvēku, kas tajā ietilpst.

Kā ziņots, ceturtdien Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19 atzinusi par drošu.

Kā pēc EZA drošuma komitejas sēdes preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka, "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena – šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus".

"Komiteja arī ir secinājusi, ka vakcīna nav saistīta ar trombembolijas gadījumu vai asins recekļu riska pieaugumu," sacīja Kuka.

Tomēr aģentūra nevar pilnībā noraidīt saikni starp retiem trombembolijas gadījumiem un vakcīnu un tāpēc sākusi papildu izpēti, lai izprastu jautājumu, norādīja Kuka.

Eksperti iesaka informēt ārstus un vakcīnu saņēmējus par iespējamajiem riskiem.

EZA iesaka vakcīnas brošūrās pievienot aprakstu par šiem trombembolijas gadījumiem, lai veselības aprūpes dienestu darbinieki un pacienti zinātu par šiem retajiem asins recekļu gadījumiem.