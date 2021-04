Vakcinācija pret Covid-19: vismaz 18% izglītības iestāžu darbinieku ir saņēmuši pirmo poti

Vēl pirms visu iedzīvotāju vakcinācijas uzsākšanas, šajā un aizvadītajā nedēļā aktīvi notikusi izglītības iestāžu darbinieku vakcinācija pret Covid-19 – gan individuāli, gan kolektīvi. Šobrīd kopumā vakcinēti vairāk nekā 14 712 izglītības iestāžu darbinieki no visas Latvijas, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) vakcinācijas projektā.

Kopumā no izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri saņēmuši vakcīnu, 11% ir vecumā virs 60 gadiem, 62% vecumā no 40 līdz 60 gadiem, kā arī 27% vecumā līdz 40 gadiem.

22% no visiem izglītības iestāžu darbiniekiem ir no Rīgas, savukārt 78% no vakcinētajiem izglītības iestāžu darbiniekiem ir no citām Latvijas vietām, piemēram, 5% Daugavpilī, 6% Liepājā, 4% Ventspilī, 3% Valmierā.

Šobrīd Latvijā izmantotas 296 582 vakcīnu devas, tai skaitā 49 450 vakcīnu otrās devas. Šobrīd vismaz pirmo vakcīnas devu saņēmuši 29% no iedzīvotājiem ar hroniskām saslimšanām, 20% no iedzīvotājiem prioritārajā grupā virs 60 gadiem.

Kopumā pirmo vakcīnas devu saņēmuši 13% Latvijas iedzīvotāju, bet kopumā Latvijā izmantoto vakcīnu devu skaits sasniedzis 15,5% no visu iedzīvotāju skaita, norādīja birojā.

Jau ziņots, ka otro dienu pēc kārtas Latvijā pret Covid-19 ir tikuši vakcinēti vairāk nekā 11 000 cilvēku.