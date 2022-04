Vakcinācijas projekta nodaļa strādās līdz gada vidum; gatavojas rudens scenārijiem

Vakcinācijas pret Covid-19 intensīvā fāze ir noslēgusies, pakāpeniski samazinās Covid-19 pandēmijas rādītāji un tiek atcelti valstī noteiktie ierobežojumi. Līdz ar to Nacionālais veselības dienests (NVD) uzsācis darbu pie Vakcinācijas projekta nodaļas slodžu mazināšanas, portālu "Delfi" informēja NVD pārstāve Evija Štālberga.

Kā norādīja Štālberga, plānots, ka daļa darbinieku turpinās darbu vismaz līdz šī gada vidum, strādājot pie Covid-19 izplatības iespējamajiem rudens scenārijiem saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu prognozēm.

Vienlaikus aktīvi turpinās darbs pie vairākiem vakcinācijas procesu plānošanas un organizēšanas jautājumiem – izbraukumu un senioru vakcinācijas mājās, riska grupu vakcinācijas ar balstvakcīnu, bērnu un jauniešu vakcinācijas saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām u.c., skaidroja Štālberga.

Arī iepriekš NVD Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča intervijā portālam "Delfi" sacīja, ka šī nodaļa darbosies, "kamēr būs nepieciešamība pēc vakcinācijas kā projekta pieejas" un "tiklīdz kā viss rimsies, tā arī šis projekts beigs darbību".

Kā norādīja Štālberga, kopš 2021. gada pavasara ir nodrošinātas 34 349 izbraukuma vakcinācijas mājās, tajā skaitā senioriem.

Kopumā līdz šim vakcināciju pret Covid-19 ir uzsācis 71% Latvijas iedzīvotāju, vakcinācijas kursu pabeiguši 69%, savukārt balstvakcināciju saņēmuši 27% iedzīvotāju. Vērtējot tikai pieaugušo vakcināciju no 18 gadu vecuma – to uzsākuši 82% valsts iedzīvotāju, informēja Štālberga.

Senioru vakcinācijas laukā sasniegts 81%. Tie ir iedzīvotāji vecumā virs 60 gadiem, kas ir uzsākuši vakcināciju pret Covid-19. Turklāt balstvakcināciju jau veikuši 56% no tiem senioriem, kuriem bija pienācis balstvakcīnas veikšanas termiņš, uzsvēra Štālberga.

Savukārt līdz šā gada martam pret Covid-19 ir vakcinēti 2,76% bērnu vecumā no pieciem līdz 11 gadiem, 55,67% vecumā no 12 līdz 15 gadiem, 72,91% vecumā no 16 līdz 17 gadiem.

"Vakcinācijas projekta nodaļas izveide ir sniegusi lielu ieguvumu, sasniedzot labus vakcinācijas aptveres rādītājus sabiedrībā," akcentēja Štālberga.

Jau ziņots, ka Veselības ministrija (VM) strādā pie vairākiem iespējamiem Covid-19 izplatības ierobežošanas rīcības scenārijiem rudenim.