Vakcinēšanās pret Covid-19 Latvijā turpinās lēnā tempā

Šonedēļ vakcinēšanās pret Covid-19 Latvijā turpinās līdzīgā lēnā tempā, kāds tas bijis vērojams kopš vasaras izskaņas, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Vakar potes pret Covid-19 saņēmušas 4915 personas, tostarp pirmo porti - 2058 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 2848 cilvēki, tostarp 431 cilvēks sapotēts ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati. Vēl deviņi cilvēki saņēmuši Covid-19 potes papildu devu imunitātes nostiprināšanai. Šie dati gan vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi.

Šonedēļ pirmajās divās darba dienās sapotēti vidēji ap 4500 cilvēki dienā, kas ir viens no sliktākajiem rādītājiem kopš marta beigām, kad vakcīnas pret Covid-19 Latvijā vēl bija ierobežotā skaitā un tika vakcinētas tikai atsevišķas prioritārās grupas. Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēti ap 16 700 cilvēki. Savukārt vienā dienā vakcinēto skaita rekords līdz šim fiksēts 28.maijā, kad potes saņēma ap 24 700 cilvēki. No 10.maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet kopš vasaras sākuma šie rādītāji arvien krītas.

Vakcināciju vakar veikusi 241 iestāde, bet visplašāk to veikusi "Veselības centru apvienība" un "Veselības centrs 4". Vakcinācija gan ar pirmo, gan ar otro poti visbiežāk veikta ar "Pfizer" vakcīnu, kas arī kopumā ir līdz šim Latvijā visplašāk lietotā vakcīna pret Covid-19. Arī papildu devai pamatā izmantota šī ražotāja vakcīna.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 779 000 jeb ap 41,4% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 699 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 114 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 813 000 jeb 43,2% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Ar papildu vakcīnas devu līdz šim Latvijā sapotēti 36 cilvēki. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" pagaidām potē cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti. NVD apkopotā informācija gan liecina, ka starp pirmajiem "trešās potes" saņēmējiem ir gan cilvēki ar pazeminātu imunitāti, gan mediķi, hroniski slimi iedzīvotāji, seniori u.c. Atsevišķi cilvēki papildu poti saņēmuši ārzemēs.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.