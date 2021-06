Vakcinētajiem un Covid-19 pārslimojušajiem atļauj ceļot bez testiem un pašizolācijas

Ministru kabinets (MK) otrdien atbalstīja grozījumus, kas ļaus pret Covid-19 vakcinētām vai šo slimību pārslimojušām personām ceļot bez jebkādiem ierobežojumiem. Savukārt nevakcinētām personām nāksies turpināt ievērot lielāko daļu līdzšinējo ierobežojumu.

Grozījumi noteic, ka par zema riska inficēšanās valstīm ir uzskatāmas valstis, ja 14 dienu kumulatīvais paziņoto Covid-19 gadījumu rādītājs nepārsniedz 75 uz 100 000 iedzīvotāju.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) valdības sēdē aicināja iedzīvotājus, kuri plāno ceļot, rūpīgi iepazīties ar katras valsts iekšējo kārtību, kas saistīta ar ceļošanas ierobežojumiem, jo katrai valstij ir tiesības pieņemt savus ierobežojumus.

"Konkrētie noteikumi ļauj vakcinētām un pārslimojušām personām brīvi ceļot bez jebkādiem ierobežojumiem un testiem gan Eiropas Savienībā (ES), gan ārpus tās, tostarp uz augsta riska trešajām valstīm," atzīmēja Linkaits.

Viņš norādīja, ka nevakcinētām personām arī turpmāk nāksies veikt Covid-19 testus pirms ceļošanas, bet atgriežoties nāksies ievērot pašizolāciju, ja būs Latvijā ieceļots no augsta riska valsts.

Bez Covid-19 sertifikāta personām gan būs liegts doties nebūtiskos ceļojumos uz trešajām valstīm. Ielidojot valstī, Covid-19 tests būs jāveic par ieceļotāja paša līdzekļiem.

"Esi vakcinēts ir brīvība, neesi vakcinēts — dažādi ierobežojumi tagad," rezumējot šo lēmumu atzīmēja premjers Krišjānis Kariņš (JV).

Grozījumu anotācijā norādīts, ka bērniem līdz 12 gadu vecumam, kā arī līdz 2021. gada 1. septembrim pārējiem nepilngadīgiem ir atļauts ceļot kopā ar pavadošo pilngadīgo personu, piemērojot tādus pašus pašizolācijas atvieglojumus kā pavadošai personai.

Šajos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas no augsta riska valsts var neuzturēties savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, taču neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus (piemēram, bērnudārzu, skolu vai nometni), neizmanto sabiedrisko transportu.

Attiecībā uz pašizolācijas nosacījumiem noteikumu projekts neparedz izmaiņas, izņemto to, ka pašizolācija var tikt pārtraukta ātrāk, ja septītajā dienā tiek veikts Covid-19 PĶR tests un tas ir negatīvs.

Pašizolāciju ir jāievēro arī personām, kurām ir pienākums veikt testu pēc ieceļošanas Latvijā , proti, ieceļotājiem no ļoti augsta riska valstīm, ieceļotājiem bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta no augsta riska trešajām valstīm un ieceļotājiem bez vakcinācijas vai pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta no ES, EEZ valstīm, Šveices.

Satiksmes ministrijā norādīja, ka vakcinētām un pārslimojošām personām nebūtiska ceļojuma aizliegums uz Latviju, prasība veikt testu pirms un pēc ceļojuma, kā arī pašizolācijas prasība saglabājas, tikai ceļojot no valstīm, kurās ir īpaši augsts risks sabiedrības veselībai. Valdības sēdē Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis kā piemēru šādai valstij minēja Indiju.

SM preses paziņojumā citēts Linkaits, kurš paudis gandarījumu, ka ir izdevies vienkāršot ceļojumu prasības un saskaņot tās ar ES padomes rekomendācijām. "Latvijas lēmums, atļaujot nebūtiskus ceļojumus vakcinētām personām, ir saskaņots ar citu Eiropas valstu regulējumu. S uzlabojas epidemioloģiskā situācija, un tas ļauj mums pārskatīt līdz šim noteiktos ierobežojumus. Koordinēta un vienota ES rīcība brīvai ceļošanai ļaus gan iedzīvotājiem plānot vasaras atpūtu, gan starptautisko pasažieru pārvadājumu nozarei atgriezties normālā darba ritmā," norādījis satiksmes ministrs.

Pārejas periodā līdz 1. septembrim digitālajam sertifikātam pielīdzināmu dokumentu angļu vai izceļošanas valsts valodā varēs uzrādīt vai nu papīra formātā, vai elektroniski (viedierīcē).

Līdz testēšanas rezultāta saņemšanai personai jāatrodas pašizolācijas vietā – dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai tūristu mītnē.

Grozījumi stāsies spēkā no 16. jūnija.