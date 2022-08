Valdība no 'Latvenergo' iegādāsies daļu no dabasgāzes rezervēm

Ministru kabinets otrdien, 23. augustā, lēma no AS "Latvenergo" pirkt daļu no energokompānijas iepriekš iegādātajām dabasgāzes rezervēm, preses konferencē pēc valdības sēdes pavēstīja premjers Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš informēja, ka valdība lēmusi atpirkt daļu no "Latvenergo" iegādātajām dabasgāzes rezervēm, tādējādi energokompānijas rīcībā būs papildus līdzekļi, par kuriem iegādāties nākamās dabasgāzes rezerves.

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) stāstīja, ka šodienas valdības lēmums paredz no "Latvenergo" iegādāties pusi jeb 0,9 teravatstundas no iepriekš iegādātajām un patlaban Inčukalna pazemes gāzes krātuvē esošajām dabasgāzes drošības rezervēm.

Tāpat ministre sacīja, ka atlikušās 0,9 teravatstundas dabasgāzes "Latvenergo" iegādāsies tiklīdz tiks fiksēta gāzes cena, kas prognozējams septembra otrajā pusē.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Ministru kabinets otrdien, 23. augustā, lēma novirzīt no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 193,483 miljonus eiro, kas paredzēti dabasgāzes drošuma rezerves iegādei līdz 2022. gada 31. decembrim.

Jau vēstīts, ka Ministru kabinets 19. aprīlī konceptuāli vienojās sākot ar 2023. gadu atteikties no Krievijas gāzes piegādēm. Lai nodrošinātu nepieciešamos gāzes apjomus nākamajai apkures sezonai, Latvija plāno veidot gāzes drošības rezerves un patlaban notiek sarunas ar Igauniju un Somiju par sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) piegādēm no Paldisku LNG termināla.

Dabasgāzes drošuma rezerves izveidei nepieciešami aptuveni 230 miljoni eiro. "Latvenergo" energoapgādes drošuma rezervju iegādi veiks šā gada pēdējā ceturksnī, gāzi iegādājoties no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa. Gāzes rezerves tiks uzglabātas Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.