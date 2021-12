Valdība otrdien lems par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu samazinājumam

Ministru kabinets otrdien, 21. decembrī, lems par papildus atbalsta pasākumiem energoresursu cenu samazinājumam, proti, paplašinot mājokļa pabalsta saņēmēju loku un samazinot elektroenerģijas sadales tarifu par 50%, pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes žurnālistus informēja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Premjers norādīja uz aizvien augošajām energoresursu cenām un informēja par Eiropadomē panākto kopīgo viedokli, kā iespējams mērķēti palīdzēt savu valstu iedzīvotājiem, lai mazinātu augošo energoresursu cenu pieauguma ietekmi. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) piebilda, ka šīs atbalsts izmaksās 78 miljonus eiro.

Pēc Kariņa teiktā, koalīcija pirmdien vienojās samazināt sadales tarifu uz pieciem mēnešiem, uzsverot, ka šis pasākums tiks finansēts no emisiju kvotu izsolēs iegūtiem līdzekļiem, nevis nodokļu maksātāju naudas.

Tāpat Kariņš sacīja, ka papildus 16 miljoni eiro tiks novirzīti, lai paplašinātu mājokļu pabalsta saņēmēju loku, tādējādi šo pabalstu saņems vairāk nekā 35 000 mājsaimniecības.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) pauda atzinīgus vārdus par koalīcijā panākto atbalstu kompleksai risinājumu paketei, lai mazinātu augošo energoresursu cenu ietekmi uz iedzīvotājiem. Viņš piebilda, ka piedāvātais risinājums palīdzēs cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem.

Arī tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) atzinīgi vērtēja priekšlikumu paplašināt mājokļu pabalsta saņēmēju loku, jo tādējādi valsts sniegs mērķētu atbalstu tiem, kam tas nepieciešams, tostarp trūcīgām ģimenēm, personām ar invaliditāti un vientuļiem pensionāriem.

Gerhards piebilda, ka koalīcijā neguva atbalstu ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) priekšlikums piemērot energoresursiem, tostarp kurināmajai koksnei samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi.

Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātie grozījumi Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos paredz visiem elektroenerģijas galalietotājiem no šā gada 1. decembra līdz 2022. gada 30. aprīlim piemērot maksas par sistēmas pakalpojumiem samazinājumu 50% apmērā, proti, uz pusi samazināt maksājuma apmēru gan par elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu fiksēto, gan mainīgo komponenti. Vienlaikus paredzēts, ka galalietotājiem piemērotā samazinājuma apmērā sistēmas operatori saņems attiecīgu valsts kompensāciju.

Atbilstoši AS "Sadales tīkls" datiem, EM piedāvātais regulējums ļautu samazināt gan mājsaimniecību, gan juridisko personu sistēmas pakalpojumu maksājumus. Piemēram, mājsaimniecībai, kas dzīvo dzīvoklī ar elektroenerģijas patēriņu 104 kilovatstundas (kWh) mēnesī maksājums par sadales sistēmas pakalpojumu samazinātos no 5,38 eiro uz 2,74 eiro.

Mājsaimniecībai, kas dzīvo privātmājā ar patēriņu 258 kWh mēnesī maksājums par sadales sistēmas pakalpojumu samazinātos no 14,52 eiro uz 7,26 eiro, savukārt juridiskam lietotājam ar patēriņu 10 693 kWh mēnesī maksājums par sadales sistēmas pakalpojumu samazinātos no 679,06 eiro uz 339,53 eiro. Juridiskam lietotājam ar patēriņu 176 778 kWh mēnesī maksājums par sadales sistēmas pakalpojumu samazinātos no 6324,48 eiro uz 3162,24 eiro.

Lai nodrošinātu pārskatāmību un informācijas pieejamību par maksājuma samazinājumu un kompensācijas mehānismu, grozījumi noteikumos paredz pienākumu arī elektroenerģijas tirgotājiem un sistēmas operatoriem, izrakstot rēķinu galalietotājiem, norādīt informāciju, ka šis maksājuma samazinājums tiek kompensēts no valsts budžeta.