Valdībai uzdod vērtēt iespēju izbeigt līgumus ar KP sodītajiem pasažieru pārvadātājiem

Saeima ceturtdien, 23. februārī, lēma uzdod Ministru kabinetam viena mēneša laikā izvērtēt iespēju izbeigt ar SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", AS "Liepājas Autobusu parks" un AS "Nordeka" noslēgtos iepirkuma līgumus, tai skaitā veikt zaudējumu piedziņu, kā arī izvērtēt ar līgumu izbeigšanu saistītās tiesiskās sekas un riskus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saeima ceturtdien pieņēma lēmumu par aizliegtas vienošanās rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu pasažieru reģionālo pārvadājumu jomā izbeigšanas un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības izvērtējumu.

Parlaments lēma uzdot viena mēneša laikā izvērtēt iespēju nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, tostarp izsludināt jaunus iepirkuma konkursus.

Savukārt trīs mēnešu laikā uzdots izvērtēt, vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus attiecīgo tiesību jomu regulējošos normatīvajos aktos, tai skaitā attiecībā uz iepirkuma līguma saturu.

Ministru kabinetam par lēmuma izpildi būs jāinformē Saeima.

Jau vēstīts, ka satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs 2. februārī sasauca tikšanos ar Konkurences padomi (KP), Iepirkumu uzraudzības biroju, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Autotransporta direkciju (ATD), lai uzsāktu sarunas par iespējām, kā tiesiskā veidā lauzt jau esošos līgumus ar pārvadātājiem, kas iesaistīti pasažieru pārvadājumu kartelī, "Delfi Bizness" informēja Vitenberga padomniece Aļona Zandere.

"KP identificētā aizliegtā vienošanās pārvadājumu nozarē ir satraucoša un raida skaidru signālu par to, ka esošais publiskā iepirkuma likums un citi saistītie tiesību akti attiecībā uz jau noslēgto līgumu laušanu, ir bijuši neefektīvi. Nav normāli, ka kartelī iesaistīti uzņēmumi turpina sniegt pakalpojumu, it kā nekas nebūtu bijis. Svarīgi kopīgiem spēkiem saprast, kā to tiesiskā veidā iespējams risināt, jo problēma attiecas gan uz konkrētu aizliegtu vienošanos pārvadājumu nozarē, gan arī citur, piemēram, būvniecībā vai potenciāli citos publiskajos iepirkumos nākotnē," norāda Vitenbergs.

Paralēli, ņemot vērā KP lēmumu, ministrs uzdevis ATD rast risinājumus, lai līguma laušanas gadījumā tiktu nodrošināta pārvadājumu nepārtrauktība.

Jau vēstīts, ka trīs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji, kurus KP sodījusi par aizliegtu vienošanos ATD organizētajos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionu maršrutos uz desmit gadiem, ir AS "Liepājas autobusu parks" (LAP), AS "Nordeka" un SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss".

KP izpētē secinājusi, ka uzņēmumi apmainījās ar komerciāli sensitīvu informāciju, tai skaitā par dalības nosacījumiem iepirkumos, vienojoties par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkrētās sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkuma lotēs, lai katrs iepirkumā spētu iegūt pakalpojuma sniegšanas tiesības maršrutos maksimāli pietuvināti noteiktajai robežai vienam pretendentam - 15 miljoni kilometru gadā.

Saskaņā ar KP sniegto informāciju LAP piemērots 862 732,98 eiro sods, "Latvijas Sabiedriskais Autobuss" - 474 555,03 eiro sods, bet "Nordeka" - 637 635,80 eiro sods.