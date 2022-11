Valsts svētku laikā Rīgā būtiski ierobežos satiksmi

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, 18. novembrī Rīgā norisināsies vairāki pasākumi, kuru dēļ jau ceturtdien, 17. novembrī, sāksies būtiski satiksmes ierobežojumi, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Ceturtdien, 17. novembrī, no pulksten 8 līdz 17 ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11. novembra krastmalā (labajā malējā braukšanas joslā), 150 metru garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Poļu gāti.

Savukārt no ceturtdienas pulksten 17 līdz pat piektdienas pulksten 18 transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta 11. novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī Eksporta iela, posmā no Elizabetes ielas līdz 11. novembra krastmalai.

Tāpat minētajā laika periodā satiksmei būs slēgta Poļu gāte un Bīskapa gāte, posmā no 11.novembra krastmalas līdz ielai, kas atrodas paralēli 11. novembra krastmalai.

No ceturtdienas pulksten 17 līdz piektdienas pulksten 18 slēgs arī smago transportlīdzekļu satiksmi Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13. janvāra ielai.

Savukārt Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba iela, no 17. novembra pulksten 17 līdz 18. novembra pulksten 18 organizēs divvirzienu satiksmi.

Nepieciešamības gadījumā 17. novembrī no pulksten 19 līdz 23, kā arī 18. novembrī no pulksten 13.30 līdz 15.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi uz Akmens tilta, Uzvaras bulvāra posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam, kā arī 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam.

No 17. novembra pulksten 19 līdz 23 transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta Ģenerāla Radziņa krastmala, posmā un virzienā no Dzelzceļa tilta līdz Turgeņeva ielai.

Tāpat minētais Ģenerāļa Radziņa krastmalas posms transportlīdzekļu satiksmei būs slēgts no 18. novembra pulksten 12 līdz 18, kā arī šajā laika periodā satiksmei slēgs Ģenerāla Radziņa krastmalu, posmā un virzienā no Puškina ielas līdz Dzelzceļa tiltam.

Laika periodā no pulksten 13.30 līdz 15 transportlīdzekļu satiksmei slēgs arī Kaļķu ielu, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Tāpat 18. novembrī no pulksten 7 līdz pat militārās parādes beigām uz AB dambja slēgs gan transportlīdzekļu, gan gājēju satiksmi.

Valsts svētku dienā no pulksten 13.30 līdz 15 notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienību militārā parāde un gājiens no 11. novembra krastmalas līdz Bruņinieku ielai. Militārās parādes maršrutu šķērsojošajās ielās nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi.

Piektdien no pulksten 18 no līdz 19.45 notiks arī lāpu gājiens no Kārļa Ulmaņa pieminekļa, Raiņa bulvāra līdz Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojumam. Arī šeit gaidāmi satiksmes ierobežojumi, jo minētajā maršrutā un maršrutu šķērsojošajās ielās nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi.

Nepieciešamības gadījumā gājēju, velosipēdistu un elektroskrejriteņu kustību ierobežos ziedu nolikšanas ceremonijas laikā un svinīgo pasākumu laikā laukumā pie Brīvības pieminekļa, kā arī NBS militārās parādes ģenerālmēģinājuma un NBS militārās parādes laikā un citu pasākumu laikā.

Pasākumu norises laikā, sākot no trešdienas, 16. novembra, līdz pat sestdienai, 20. novembrim, vairākās vietās arī tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana.

No trešdienas, 16. novembra, pulksten 20 līdz piektdienas, 18. novembra, pulksten 23 apstāties un stāvēt būs liegts 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, un 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā. Tāpat no 16. novembra līdz 19. novembra pulksten 13 ierobežojumi būs spēkā Doma laukumā un Brīvības laukumā.

No 17. novembra pulksten 20 līdz 18. novembra pulksten 22 ierobežojumi būs spēkā Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai, kā arī Zigfrīda Annas Meirovica bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

Tāpat no 17. novembra pulksten 20 līdz 18. novembra pulksten 21 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Krišjāņa Barona ielas labajā pusē, posmā no Raiņa bulvāra līdz Aspazijas bulvārim, kā arī Raiņa bulvāra posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana no 17. novembra pulksten 20 līdz 18. novembra pulksten 11 būs liegta ielas abās pusēs starp Herdera laukumu un Doma laukumu, kā arī Herdera laukumā. No ceturtdienas pulksten 15 līdz piektdienas pulksten 23 ierobežojumi būs spēkā Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Savukārt no 18. novembra pulksten 8 līdz 20 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs liegta Simtgades alejā, pie ēkas Kronvalda bulvārī 2, bet no pulksten 7 līdz 15.30 - Skanstes ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Sporta ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

Kā informē uzņēmumā "Rīgas satiksme", 18. novembrī sabiedriskais transports būs bez maksas un kursēs pēc brīvdienu grafika.

Kā svinēs galvaspilsētā

Satiksmes ierobežojumi ieviesti saistībā ar svētku programmu, kas galvaspilsētā iekļaus svinīgu ziedu nolikšanas ceremoniju un militāro parādi, kā arī koncertus, tematiskās izstādes un kino. Būs arī īpašs dzīvās uguns un svētku noformējums.

Ceturtdien, 17. novembrī, pulksten 18 Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" būs dzirdams svētku ieskaņas koncerts "Man ir mana zeme – Latvija", piedaloties koncertorganizācijas "Ave Sol" koklētāju ansamblim "Cantata", čellistam Valteram Pūcem un perkusionistam Uģim Upeniekam.

Ieskanēsies arī pazīstamas Jēkaba Nīmaņa, Emīla Dārziņa, Imanta Kalniņa un citu komponistu radītas melodijas, kas parādīs kokles – latviešu senākā un populārākā tautas instrumenta – bagātīgo, dzidro skaņu krāsu paleti un daudzveidīgās, neierobežotās muzikālās iespējas.

Savukārt Rīgas Kultūras un atpūtas centrā "Imanta" pulksten 19 skanēs svinīgs koncerts "Mums viņa ir visskaistākā", kurā latviešu tautasdziesmu apdares izpildīs jauktais koris "Anima", komponists, pianists Kristaps Krievkalns, perkusionists Miķelis Vīte, flautists Andis Klučnieks, soliste Elīna Ose un koncerta mākslinieciskā vadītāja, diriģente Laura Leontjeva.

Svētku koncerti norisināsies arī apkaimēs. Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" valsts svētkos pulksten 15 izskanēs patriotisks koncerts "Latvijas likteņstāsti", piedaloties orķestrim "Rīga" un jauktajam korim "Juventus".

Savukārt pulksten 16 VEF Kultūras pils koncertā "Sarkanbalta debess mirdz" priecēs tādi mākslinieki kā Aija Andrējeva, Zigfrīds Muktupāvels, Igo, Rūta Dūduma un pavadošā grupa, bet pulksten 19.30 Rīgas kultūras centra "Iļģuciems" koncertā "Jo dziedāju, jo skanēja" uzstāsies vokālā grupa "Latvian Voices".

Vakarpusē – no pulksten 19 līdz 22 – Latvijas dzimšanās dienas svinības noritēs ne tikai Brīvības un Doma laukumā, bet arī vairākās Rīgas apkaimēs: Arkādijas parkā, Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā, Latgales parkā un pie VEF Kultūras pils.

Apkaimēs esošos svinētājus priecēs dzīvā uguns, translācija no pasākuma Brīvības laukumā, Latvijas valsts himnas kopīga dziedāšana, sadziedāšanās ar Rīgas koriem un iespēja baudīt siltu tēju un kafiju Latvijā labi zināmu radio ētera personību un mūziķu sabiedrībā.

Savukārt Arkādijas parkā uzstāsies mūziķis un radio dīdžejs Mārtiņš Vaters, bet Doma laukumā svinīgu atmosfēru radīs dīdžejs Lauris Zalāns. Pie VEF kultūras pils Latvijas valsts dzimšanas dienas svinētājus priecēs "Radio Skonto" ētera personība Elita Marga un Mārtiņš Kits, bet Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā svinības pārraudzīs mūziķis Mārtiņš Kanters. Savukārt Latgales parka apmeklētājiem svētkus palīdzēs radīt dīdžejs Aivis.

Tāpat novembrī interesentiem ir iespēja apmeklēt tematiskas izstādes Rīgas Kultūras un atpūtas centrā "Imanta" un Rīgas kultūras centrā "Iļģuciems", kas veltītas Latvijas Republikas proklamēšanas, suverenitātes un nacionālās identitātes tēmām.

Savukārt pilsētas centrā 18. novembrī, pulksten 10.30 sāksies svinīga ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa, pēc kuras 11. novembra krastmalā no pulksten 13.30 ir gaidāma jau tradicionālā Nacionālo bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas vienību un ārvalstu vienību militārā parāde.

No pulksten 12 Rīgas Domā skanēs Ukrainai veltīta latviešu ērģeļmūzika, pulksten 16 Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" būs dzirdams svētku koncerts "Dzimtenes ainavas", piedaloties Rīgas Doma kora skolas jauktajam korim un pianistei Agnesei Egliņai, bet Latvijas Kara muzeja koncertā "Tautas gara spēks" no pulksten 17 uzstāsies folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači".

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltītā svinīgā pasākumā Brīvības laukumā no pulksten 19.30 skanēs koncerts, Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzruna, Latvijas Republikas himna, kā arī uzstāsies Rīgas kamerkoris "Ave Sol", orķestris "Rīga" un solists Goran Gora.

Savukārt vakara izskaņā varēs baudīt koncertu "Latvijas dzimšanas dienā!", kur Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" no pulksten 21 muzicēs jauniešu koris "Balsis", Haralds Arnis (kontrabass), Valts Pūce (klavieres), Andris Sējāns (balss) un instrumentālais ansamblis Ievas Dzērves vadībā.

Tāpat šajā dienā no pulksten 10 līdz 18 ikviens ir aicināts apmeklēt Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, kur būs skatāma izstāde "Satversme 100+" un norisināsies ekskursijas un nodarbības ģimenēm ar bērniem. Tikmēr kinoteātrī "Splendid Palace" no pulksten 13 līdz 21 interesenti par īpašu cenu varēs noskatīties jaunāko latviešu filmu izlasi.

Svētku noformējums

Šogad valsts svētku noformējuma un satura idejiskais vadmotīvs ir iekšējās brīvības neatkarība no ārējiem apstākļiem.

Par to savā dzejā runājis arī Knuts Skujenieks, kura dzejas rindas novembrī lasāmas uz pilsētvides stendiem un afišu stabiem.

Līdzās tām izvietoti arī stāsti par Latvijas dzimtās glabātiem mūsu valsts karogiem.

Svētku noformējumā iekļausies pieci 18. novembra pasākumu uguns noformējumi Doma laukumā, pie VEF Kultūras pils, Arkādijas parkā, Latgales dārzā un pie Kultūras pils "Ziemeļblāzma".

Svētku centrālais uguns noformējums būs Bastejkalnā, pilsētas kanālā un kanāla tiltos.

Pilsētvides centrā un apkaimēs atrodamas arī desmit gaismas instalācijas ar latviešu tautasdziesmu spēka vārdiem: Teikā, Imantā, Zolitūdē, Ziepniekkalnā, Vecmīlgrāvī, Maskavas forštatē un Pļavniekos.

Pie vairāk nekā 1000 apgaismes stabiem un Rātsnama izvietotas vertikālās karoglentes, un svētku noformējumu papildina karogkonstrukcijas.