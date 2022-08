Veidos vairākus jaunus reģionālos autobusu maršrutus un saglabās vilcienu Rīga-Gulbene

Sabiedriskā transporta padome atbalstījusi vairāku jaunu maršrutu izveidi vai to pielāgošanu iedzīvotāju vajadzībām un ērtībām Vidzemē, Latgalē un Pierīgā, kā arī izlēmusi vēl gadu turpināt vilciena maršrutu Rīga-Gulbene, informēja Autotransporta direkcijas pārstāvji.

Pēc Ogres pašvaldības ierosinājuma, domājot par skolēnu un novada iedzīvotāju iespējām ērtāk nokļūt uz un no izglītības iestādēm Ikšķilē un Ogrē, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm, no šī gada 1.septembra tiks izveidots reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršruts Ogre-Turkalne-Tīnūži-Ikšķile-Ogre ar četriem reisiem darba dienās un trīs reisiem brīvdienās un nedēļas nogalēs.

No pieturas "Mūzikas skola" darba dienās autobusi izbrauks pulksten 06.20, savukārt katru nedēļas dienu būs reisi arī ap pulksten 12.00, pulksten 15.30 un pulksten 18.30. Ogres novada pašvaldība iesaistīsies šī maršruta nodrošināšanā ar līdzfinansējumu.

Preiļu novada iedzīvotājiem, kuri regulāri dodas strādāt uz novada centru no Aizkalnes, uz eksperimenta laiku līdz 2022. gada beigām tiks atjaunots reģionālās nozīmes maršruta Preiļi-Aizkalne-Preiļi reiss piektdienās, kas pulksten 16.30 tiek izpildīts no Preiļu autoostas. Pasažieru plūsmas analīze tiks veikta minētā laika posma noslēgumā, pieņemot lēmumu par reisa pastāvīgu iekļaušanu maršrutu tīklā vai atkārtotu slēgšanu. Izmaiņas saskaņotas ar Latgales plānošanas reģionu.

Sadarbībā ar Salaspils pašvaldību izlemts par izmaiņām no 1. septembra no rīta pirms pulksten 08.00 un pēcpusdienā pēc pulksten 15.40 reģionālās nozīmes maršrutos, kas ļaus skolēniem ērtāk nokļūt uz un no mācībām.

Maršrutā Salaspils-Daugavas muzejs-TEC-2-Saulkalne tiek slēgti vairāki reisi - ar izpildi darba dienās pulksten 06.15 no Salaspils skolas līdz Daugavas muzejam, kā arī darba dienās pulksten 06.30 no Daugavas muzeja līdz Salaspils skolai.

Slēgto reisu vietā būs jauni reisi - darba dienās autobuss no pulksten 07.00 un no pulksten 15.55 kursēs apkārt Doles salai maršrutā Salaspils skola-Daugavas muzejs-Salaspils skola, savukārt jaunajos reisos Salaspils skola-Saurieši-Dobelnieki mācību laikā darba dienās autobuss pulksten 06.45 un pulksten 15.45 izbrauks no pieturas "Salaspils skola", kā arī pulksten 07.15 un pulksten 16.15 — no pieturas "Dobelnieki".

Turpmāk autobuss reisā Salaspils skola-Salaspils (Miera iela)-"DS Rūķīši"-Krustpils iela darba dienās no pieturas "Salaspils skola" izbrauks nevis pulksten 06.45, bet par 10 minūtēm agrāk — pulksten 06.35.

Reiss darba dienās, kad autobuss pulksten 07.20 izbrauca no pieturas "Granīta iela", turpmāk kursēs par 10 minūtēm ātrāk jeb pulksten 07.10, turklāt tas ir pagarināts līdz pieturai "DS Getliņi".

Reiss darba dienās pulksten 16.20 no pieturas "Salaspils skola" turpmāk kursēs par 20 minūtēm ātrāk jeb pulksten 16.00 un arī tiek pagarināts līdz pieturai "DS Getliņi".

Maršrutā Rīga-Saurieši-Salaspils apstiprinātas izmaiņas reisos, kas tiek izpildīti no pieturas "Rīga (Riepnieku iela)" - tiek slēgts reiss ar izpildi darba dienās mācību gada periodā pulksten 16.45 un tā vietā reisam pulksten 16.50 noteikta izpilde visa gada garumā.

Sadarbībā ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" un saistībā ar Gaujas tilta pārbūvi, kas atrodas uz vietējā autoceļa V330 Dukuri-Rāmnieki, laika posmā no 22. augusta līdz gada beigām ir plānotas izmaiņas reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutos Cēsis-Lenči, Cēsis-Rāmnieki-Strīķi un Cēsis-Lenči-Kūdums-Cēsis.

Ņemot vērā, ka tuvākajā apkārtnē nav iespējams noteikt apbraucamo ceļu tilta remontdarbu laikā, izmaiņas palīdzēs turpināt nodrošināt iedzīvotāju mobilitāti. Uz remontdarbu laiku maršruta Cēsis-Rāmnieki-Strīķi reisi tiks izpildīti tikai līdz pieturai "Rāmnieki", bet maršruta Cēsis-Lenči vienīgais reiss tiek slēgts. Savukārt maršruta Cēsis-Lenči-Kūdums-Cēsis esošajiem reisiem maršruts tiks pagarināts līdz Strīķiem, kā arī tiks izveidots vēl viens jauns reiss ar izpildi pulksten 10.30 no Cēsu autoostas.

Sabiedriskā transporta padome tika iepazīstināta ar analīzi par pasažieru plūsmu vilcienam no Rīgas uz Gulbeni un nolēma vēl gadu turpināt vilcienu reisu izpildi sestdienās no Rīgas pulksten 08.01 un no Gulbenes pulksten 18.11 arī ziemas periodā.

Tā kā analīzes periodā līdz pat 2022. gada martam visā valsts teritorijā bija izsludināta ārkārtējā situācija un bija spēkā ierobežojumi arī pasažieru pārvadājumos, tiem bija ietekme uz pārvadāto pasažieru skaitu. Pēc ārkārtējās situācijas beigām kopējā pasažieru plūsmas tendence ir arvien pieaugoša. 2023. gada otrajā pusgadā Autotransporta direkcija atkārtoti vērtēs minēto vilcienu reisu izpildes rezultātus.

Padome sēdes slēgtajā daļā tika iepazīstināta ar aktuālo situāciju saistībā ar "Liepājas autobusu parka" pakalpojumu kvalitāti, pārkāpumu analīzi un reisu izpildes datiem šī gada jūlijā.

